Así es la cívica coleccionable de Ryan Castro y el Metro de Medellín: precio y dónde conseguirla

La cívica coleccionable de Ryan Castro ya es una realidad en Medellín. Esta edición especial, lanzada junto al Metro de Medellín, combina cultura urbana con movilidad y apunta a convertirse en un objeto de alta demanda. Su circulación será limitada y estará disponible hasta agotar existencias.



¿Cuánto vale la cívica de Ryan Castro?

El precio de la cívica de Ryan Castro fue fijado en $12.100, aunque no incluye saldo para viajes. Esto significa que quienes la compren deberán realizar una recarga adicional para usarla en el sistema. Aun así, su valor la posiciona tanto como herramienta de transporte como pieza de colección.



¿Dónde se consigue la cívica de Ryan Castro?

Sobre dónde conseguirla, el Metro de Medellín confirmó puntos clave de venta en diferentes zonas de la ciudad. Las estaciones habilitadas son Niquía y Acevedo en el norte; San Antonio en el centro-oriente; y Estadio, Universidad y Poblado Norte en el occidente. Esta distribución busca facilitar el acceso a miles de usuarios.

La venta tendrá una restricción importante: solo se podrán comprar dos tarjetas por persona. La medida busca evitar la reventa y permitir que más personas accedan a esta edición limitada. Además, la cívica podrá recargarse en puntos físicos y canales digitales del sistema.

Cívica Ryan Castro. Foto: Metro de Medellín.

El lanzamiento refuerza la conexión entre el artista y su ciudad, integrando su imagen a uno de los sistemas de transporte más representativos de Medellín. La expectativa es alta, especialmente entre seguidores y coleccionistas, por lo que se recomienda adquirirla lo más pronto posible y evitar que se agoten las existencias.

Con esta iniciativa, el Metro de Medellín y Ryan Castro apuestan por una alianza que trasciende lo funcional y que ya se ha visto antes con otros artistas del género de la ciudad como lo son Feid y J Balvin. Además, así, la cívica no solo permitirá movilizarse, sino que también sigue trabajando para proyectarse como un símbolo cultural dentro de la ciudad, reconocida como la cuna del reggaetón en el país.