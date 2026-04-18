El romance de Ryan Castro y Maluma se toman la música para liderar estrenos de la semana

Pasó otra semana llena de música en Colombia y, nuevamente, el género urbano da de qué hablar en los estrenos. Esta vez, los lideres del movimiento fueron Ryan Castro y Maluma, quienes convirtieron su talento un nuevo modelo romántico que mezcla reggea, urbano y dancehall para darle una adelanto al público de lo que será el próximo proyecto del 'Pretty Boy'.

"Pa' la seca" lleva de nombre este proyecto entre el 'Pretty Boy' y el 'Cantante del Guetto', se unen en un reggaetón / dancehall de tempo medio que fusiona lo mejor de ambos universos: el sonido melódico, sofisticado y global de Maluma con la energía cruda y auténtica de Ryan.

"El videoclip, dirigido por Stillz, amplifica la narrativa llevando la historia a Estados Unidos, donde ambos artistas interpretan a dos colombianos que “josean” en las calles vendiendo flores. A lo largo de su recorrido, interactúan con diferentes personajes mientras reúnen, poco a poco, el dinero necesario para cumplir un objetivo claro: regresar a casa", explicaron del equipo de los artistas sobre el trabajo detrás.

Ritmos latinos acompañan a Enrique Bunbury en "Un siglo anterior"

El cantautor español presenta su nuevo EP previo a empezar una nueva gira internacional, en donde nuevamente estará en Colombia. Para este nuevo álbum vuelve a contar con una banda formada por músicos del continente latinoamericano, bien conocedores de los distintos géneros y ritmos, como el maestro chileno de la guitarra Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina.



En pocas canciones, el oriundo de Zaragoza pone algunos ritmos latinos en donde los mensajes profundos vuelven a ser protagonistas y lleva una línea narrativa para explicar a profundidad los sentimientos del corazón.

Lista de estrenos musicales en Colombia

La música vuelve a ser protagonista y la banda sonora de la vida de las personas, quienes encuentran en sus letras la identidad de sus días. Por eso, conozca los nuevos sencillos, álbumes y EP's que se unieron a la lista de estrenos:



"Lux (Delux)" de Rosalía: la española estrena una nueva versión de su más reciente álbum, que llega en medio de la gira mundial que hace bajo el mismo nombre. En este presenta nuevas formas de ver su música y una producción un poco más detallada a su versión original. Además de estos tres temas exclusivos en formato físico, LUX (Complete Works) también incluirá “Stalker (versión Francotiradora)” en su versión física, un disco que ha cobrado nueva vida en la gira.

"drop dead" de Olivia Rodrigo: dos años pasaron para que volver a escuchar música nueva de Olivia. Una de las llamadas a liderar la escena pop mundial -al lado de Sabrina Carpenter- llega con este sencillo que da el inicio a su nueva era musical.

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"De lejitos" de Jay Wheeler: un tema que se hizo viral en poco tiempo en donde el puertorriqueño pone todo su sabor y trabajo. Un estilo hecho para llorar perreando, que se hizo aún más famoso gracias a su hija que estuvo en el directo de presentación en su cuenta de Kick.

"Discúlpeme señor" de Greeicy: el primer adelanto de lo que será el próximo álbum de la artista del Valle. Una canción que juega con la picardia y el romance cuando se conoce a un hombre interesante, pero que hay disposición de conocerse a fondo.

"Bombón" de Kapo: combina elementos de shatta, afrobeat, dancehall y reggae en una canción de ritmo ágil y directo, construida para conectar desde la primera escucha. Hecha para bailar durante horas y con el ritmo de playa que tanto identifica al artista.

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"Osadía" de Edén Múñoz y Cristian Castro: una colaboración imperdible que reúne a dos artistas en un gran momento. El tema parte de una idea clara: no todo el dolor viene del engaño o la traición. A veces, proviene de haber hecho las cosas bien.

"Vallenato club social" de Gusi: el cantautor presenta un viaje sonoro que da honor a uno de los géneros que más identifica a los colombianos. En este proyecto trabaja de la mano de grandes referentes de la industria con colaboraciones inéditas, demostrando que es un proyecto lleno de sabor.

"Que tin y que tan" de Nanpa Básico: nvita al oyente a recorrer un universo marcado por barrios, códigos, humor, emoción y las contradicciones que lo han formado, junto a un grupo de colaboradores que encajan de forma orgánica en el proyecto, incluyendo Kapo, Camilo, DFZM, Miky La Sensa, Maisak y Kris R.

"Lo que queda en el aire" de Maca & Gero: “Es la forma en que la luz y el silencio guardan la memoria de lo que ocurrió entre dos personas. No vemos acciones ni escenas obvias; vemos la atmósfera que queda después de cada momento: el calor suave del coqueteo, la calma del amor, la tensión suspendida de la duda, el frío de la distancia y el vacío casi quieto de la ruptura”, dijo.

"Me niego" de Nico Hernández: una canción que pone en palabras uno de los sentimientos más universales: la dificultad de dejar ir un amor cuando ha sido verdadero. Con una interpretación cargada de emoción, el sencillo se posiciona como una apuesta honesta dentro de la música regional colombiana.

"Tus iniciales" de Lola Indigo: la española presenta su más reciente sencillo en donde mezcla de soul, reggae y sonidos urbanos; Queralt Lahoz cantante española con un sonido que une tradición y contemporaneidad y Salma, artista revelación tras su participación en Operación Triunfo 2023.

"EQUILIBRIVM" de Anitta: “Es un álbum con intenciones muy claras, pero expresadas de manera sutil. No estoy cantando sobre religiones o dogmas, sino sobre el amor, la sanación y la cultura brasileña,” explica Anitta. “Más que hablar de orixás, santos u otras figuras religiosas, quiero enfocarme en los valores que representan.”

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"Chrome Hearts" de Austin San: el mejor estilo de PR y con el sabor de la familia talentosa en donde creció, el artista llega con un sencillo con un estilo profundo. "Muchos hablan de lujo, pero para mí no es solo un concepto, es parte de cómo vivo y de cómo quiero que se sienta mi música. Desde el principio he querido construir algo con identidad, no algo improvisado”, comenta el artista.

"X unas llantas" de Trueno: da rienda suelta a una historia de ambición, no solo presente en el país de la Albiceleste, sino también en toda Latinoamérica: cómo unos zapatos deportivos se convierten en símbolo de estatus e identidad.

"Antes del romance" de Baby Rasta y Gringo: un proyecto donde reversionan seis de sus canciones románticas más importantes en formato acústico junto a una banda en vivo, incluyendo “Mañana Sin Ti”, “Cafuné”, “Amor de Lejos”, “Cupido Me Mintió”, “Mi Nena” y “Qué Será de Mí”, llevándolos a un sonido más orgánico que conecta con sus raíces y con la influencia del reggae presente desde sus inicios.

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"Te echo de menos" de Osman: desde el afrobeat presenta este sencillo cargado de sentimiento desde el primer verso, marcando el tono nostálgico que envuelve toda la canción. La producción combina ritmos suaves.

"A corazón abierto" de Andrés Cortés: un proyecto que marca un momento clave en su carrera por su solidez artística y la conexión emocional que propone con el público, teniendo como eje principal el sencillo “Tarde La Conocí”. Oriundo de San Vicente del Caguán y con más de diez años de trayectoria construida desde la constancia y la cercanía con su audiencia.

"Como la flor" de Juan Pablo Navarrete: esta canción se hizo éxito en los años 90 convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones en esa época, en esta oportunidad la trae al regional colombiano con fusiones de cumbia villera en una versión fresca.

"Nuestra cumbia" de Virgi Dart: regresa a la escena musical del país tras una breve pausa con “Nuestra Cumbia”, su nuevo sencillo, una apuesta cargada de identidad y sonidos que conectan directamente con sus raíces.

"Clack clack" de Javier Ferreira: se presenta como una declaración conceptual que explora la figura del ídolo contemporáneo: una energía magnética que conecta de forma directa con la audiencia, donde el artista no solo es observado, sino que también observa, interpreta y responde.

"¿Para qué?" de Jhaner Trujillo: relata la historia de un hombre que lo entregó todo por amor y, tras ser utilizado y abandonado, enfrenta el regreso de esa persona con una pregunta contundente: ¿para qué intentarlo de nuevo? Con una interpretación vocal potente y emocional.

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"Orgánico" de Los Tri-O: un trabajo que dialoga con la tradición del género desde una mirada contemporánea. Con una trayectoria respaldada por nominaciones al Latin Grammy y tres premios Latin Billboard, el grupo apuesta por mantenerse vigente en medio de nuevas tendencias.

"Shinobi" de Antuan El Merce, Jcobig y La S: un EP que nace desde la nueva generación del urbano en Cali, mezclando reggaetón y trap con un concepto inspirado en Tokio y una narrativa audiovisual que acompaña todo el proyecto.

"Te pido la paz" de Charlie Cardona: logrando una fusión única de voces que enriquecen la canción con matices, fuerza y sensibilidad. Cada una de las intérpretes aporta su talento y esencial.

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"Decidido" de Astor Torres: "Nace de ese momento en el que uno deja de protegerse tanto y se permite sentir sin cálculo. Quería escribir una canción sobre cuando el amor ya no es una posibilidad, sino una certeza”, dijo.