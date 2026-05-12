En dos millones aumentaron los viajes en Metro de Medellín durante 2025

En 2025, el Metro de Medellín registró un crecimiento en el número de personas movilizadas, al alcanzar 310,2 millones de viajes gracias a las 2 líneas férreas, 6 líneas de Metrocable, 1 línea de tranvía y 3 líneas de buses. Esta cifra representa un aumento frente a los 308,3 millones de pasajeros movilizados en 2024.

Durante el reporte de gestión del año 2025, el gerente de la empresa de transporte, Tomás Elejalde, indicó que avanzan en la gestión de diferentes proyectos para continuar consolidando el sistema como la alternativa de movilidad que garantice la sostenibilidad de la subregión metropolitana.

"Estamos trabajando en la ampliación de capacidad, la compra de 13 trenes nuevos de la mano de la Gobernación y la Alcaldía, muy importante. El avance en la construcción del metro del 80, la decisión de construir el metrocable a San Antonio de Prado. Esas son decisiones que pretenden hacer más atractivo el servicio de transporte", detalló Elejalde.

Uno de los asuntos que genera mayor preocupación tienen que ver con los recursos para la continuidad del metro de la 80, cofinanciado con el Gobierno nacional y quien sigue sin desembolsar 412 mil millones de pesos de 2025, dinero necesario para que la compañía cumpla con obligaciones financieras adquiridas con la banca nacional.



"Esos créditos tienen que ser respaldados con las vigencias futuras, y necesitamos esos desembolsos de vigencia futura para poder seguir adelante. De lo contrario, podríamos tener dificultades en el avance del proyecto", advirtió el directivo.

En 2025, el Metro mantuvo la calificación más altas calificaciones de riesgo crediticio otorgadas por Fitch Ratings Colombia: AAA con perspectiva estable en el largo plazo, F1+ en el corto plazo y AAA para la emisión de bonos sostenibles.

Además, el ejercicio financiero arrojó un saldo positivo de 200 mil millones de pesos entre ingreso y egresos el año anterior, recursos clave para los procesos de mantenimiento y modernización del sistema.