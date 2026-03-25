Alcaldía de Medellín activó póliza para cubrir daños en 2 edificaciones por obras del Metro de la 80

Familias afectadas por el desplome de varios muros en zona de injerencia del Metro de la 80 en Medellín fueron enviadas a hoteles mientras se hacen los arreglos respectivos a sus viviendas. La Alcaldía ya activó las pólizas para resarcir los daños materiales a las más de 20 personas

Luego que de manera imprevista 12 viviendas resultaron afectadas por las labores de demolición en el intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano, la Alcaldía de Medellín indicó que ya avanzan los trámites correspondientes para atender a las 24 personas que tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva.

Lo que se ha podido conocer es que las obras se hacían en este importante tramo para el Metro de la 80 y que de un momento a otro los muros de dos edificaciones se vinieron abajo cuando se hacía la demolición de un tercer inmueble que fue comprado exclusivamente para el megaproyecto.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés, indicó que en total fueron siete familias afectadas y que de manera inmediata se logró activar la póliza de afectación a terceros y los protocolos de emergencia, así como la inspección técnica de las viviendas.



"Se hizo una visita y una inspección determinando que no existe riesgo estructural ni afectación estructural para los edificios contiguos, pero se determinó también una evacuación preventiva para restablecer las condiciones de habitabilidad de estos dos inmuebles lo más pronto posible".

Hay que mencionar que las familias afectadas fueron trasladadas hasta un hotel, mientras que una de las viviendas en la injerencia del Metro de la 80 y que está en proceso de adquisición, tendrá reposición de daños y restablecimiento de condiciones de habitabilidad.

Además, el otro inmueble damnificado que no está incluida en el proceso de adquisición, será priorizada para la reparación del muro afectado y también las debidas compensaciones materiales debido a varios elementos que se perdieron en medio de la emergencia.