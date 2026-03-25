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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcaldía de Medellín activó póliza para cubrir daños en 2 edificaciones por obras del Metro de la 80

Alcaldía de Medellín activó póliza para cubrir daños en 2 edificaciones por obras del Metro de la 80

Mientras tanto, las familias afectadas por el desplome de varios muros en zona de injerencia del Metro de la 80 fueron enviadas a hoteles.

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