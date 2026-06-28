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Entre música, animales y espiritualidad: 28 de junio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 28 de junio de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 28 de junio de 2026.

  • Bruno D'Amore – Matemático, investigador y escritor
    Reflexionó sobre el papel de las matemáticas como una disciplina creativa ligada al humanismo, la literatura y la filosofía. También explicó cómo el pensamiento matemático ayuda a comprender el universo, defendió la importancia de la imaginación en la enseñanza.
  • María Esther Mastrodoménico – Escritora y formadora de escritura creativa
    Conversó sobre su trayectoria como autora de literatura infantil y juvenil, el impacto de su libro Triqui Traque para sensibilizar sobre el TDAH en la infancia y su trabajo formando niños a través de la escritura.
  • Orlando Díaz – Escritor
    Presentó su libro Entre costuras y cicatrices, una obra inspirada en el duelo y la resiliencia tras la pérdida de su hija. Además habló sobre la escritura como proceso de sanación y las historias reales que integran su trilogía, centrada en la capacidad del ser humano para sobreponerse a las grandes tragedias.
  • Manuela Álvarez – Directora creativa y fundadora de MAZ Manuela Álvarez
    Expuso cómo su marca evolucionó hacia un laboratorio creativo que integra moda, artesanía y sostenibilidad, trabajando de la mano con comunidades colombianas.

Escuche el programa completo acá:

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