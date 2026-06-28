Entre música, animales y espiritualidad: 28 de junio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

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Bruno D'Amore – Matemático, investigador y escritor

Reflexionó sobre el papel de las matemáticas como una disciplina creativa ligada al humanismo, la literatura y la filosofía. También explicó cómo el pensamiento matemático ayuda a comprender el universo, defendió la importancia de la imaginación en la enseñanza.



Reflexionó sobre el papel de las matemáticas como una disciplina creativa ligada al humanismo, la literatura y la filosofía. También explicó cómo el pensamiento matemático ayuda a comprender el universo, defendió la importancia de la imaginación en la enseñanza. María Esther Mastrodoménico – Escritora y formadora de escritura creativa

Conversó sobre su trayectoria como autora de literatura infantil y juvenil, el impacto de su libro Triqui Traque para sensibilizar sobre el TDAH en la infancia y su trabajo formando niños a través de la escritura.



Conversó sobre su trayectoria como autora de literatura infantil y juvenil, el impacto de su libro Triqui Traque para sensibilizar sobre el TDAH en la infancia y su trabajo formando niños a través de la escritura. Orlando Díaz – Escritor

Presentó su libro Entre costuras y cicatrices, una obra inspirada en el duelo y la resiliencia tras la pérdida de su hija. Además habló sobre la escritura como proceso de sanación y las historias reales que integran su trilogía, centrada en la capacidad del ser humano para sobreponerse a las grandes tragedias.



Presentó su libro Entre costuras y cicatrices, una obra inspirada en el duelo y la resiliencia tras la pérdida de su hija. Además habló sobre la escritura como proceso de sanación y las historias reales que integran su trilogía, centrada en la capacidad del ser humano para sobreponerse a las grandes tragedias. Manuela Álvarez – Directora creativa y fundadora de MAZ Manuela Álvarez

Expuso cómo su marca evolucionó hacia un laboratorio creativo que integra moda, artesanía y sostenibilidad, trabajando de la mano con comunidades colombianas.

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