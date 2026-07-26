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Entre naturaleza, vivienda y literatura: 26 de julio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores historias, conversaciones y recomendaciones de Encuentros Blu en la emisión de este domingo, 26 de julio de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 26 de julio de 2026.

Edward Picón Comas, oficial retirado de la Armada Nacional y miembro de Colombia de los Ríos, habló sobre la importancia de impulsar acciones concretas para la protección de la naturaleza y la conservación de los ecosistemas del país.

Martha Valencia, CEO de Finca Raíz, analizó el panorama actual del mercado de la vivienda en Colombia y explicó las diferencias, oportunidades y desafíos de las rentas cortas y las rentas largas.

Carlos Cadavid, director de la Grandeza Run Fest – Atlético Nacional, presentó los detalles de la carrera atlética inspirada en el club verdolaga y destacó cómo el deporte se convierte en un escenario de integración para miles de aficionados.

Juan David Bastidas Pantoja, escritor nariñense, compartió su trayectoria literaria y habló sobre el reconocimiento que ha alcanzado en el mundo de habla hispana gracias a su obra.

Luis Carlos Portilla Montenegro, médico radiólogo, músico, cantautor y compositor, contó cómo nació la banda sonora oficial de la saga fantástica La Tierra de las Cordilleras – El Jaguar Dorado, una producción que une la música con la narrativa fantástica.

Escuche el programa completo acá:

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