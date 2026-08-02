Entre salud, tecnología y solidaridad: 2 de agosto de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las historias, experiencias y conversaciones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 2 de agosto de 2026.

Juliana Maya, directora de la Fundación Club Campestre de Cali, habló sobre los programas sociales que lidera esta organización y el impacto que han tenido en comunidades vulnerables.

Olga Patricia Miranda, docente de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), abordó el papel de la tecnología en la actualidad y cómo las herramientas digitales están transformando distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Fernando Ruiz, médico cirujano, hablóó su libro Hominicidio, una obra que invita a reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con la condición humana desde una perspectiva médica y científica.



Yeny Cabrejo, psicóloga, compartió recomendaciones sobre salud mental y bienestar emocional.

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