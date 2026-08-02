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Entre salud, tecnología y solidaridad: 2 de agosto de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores historias, conversaciones y recomendaciones de Encuentros Blu en la edición de este domingo, 2 de agosto de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Descubra las historias, experiencias y conversaciones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 2 de agosto de 2026.

Juliana Maya, directora de la Fundación Club Campestre de Cali, habló sobre los programas sociales que lidera esta organización y el impacto que han tenido en comunidades vulnerables.

Olga Patricia Miranda, docente de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), abordó el papel de la tecnología en la actualidad y cómo las herramientas digitales están transformando distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Fernando Ruiz, médico cirujano, hablóó su libro Hominicidio, una obra que invita a reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con la condición humana desde una perspectiva médica y científica.

Yeny Cabrejo, psicóloga, compartió recomendaciones sobre salud mental y bienestar emocional.

Escuche el programa completo acá:

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