Más de 100 perros y gatos buscan familia: así puede adoptarlos en importante feria de Bogotá

Tener una mascota puede traer múltiples beneficios para las personas y las familias. Además de brindar compañía, los perros y gatos ayudan a reducir el estrés, promueven hábitos más saludables y fortalecen los lazos afectivos dentro del hogar.

Sin embargo, mientras muchas personas buscan un nuevo compañero de vida, miles de animales siguen esperando una segunda oportunidad tras haber sido abandonados o sufrir situaciones de maltrato.

En Colombia, entre dos y tres millones de animales viven en condición de calle, según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Frente a esta realidad, diferentes iniciativas buscan fomentar la adopción responsable y ofrecerles a estos animales la posibilidad de encontrar una familia que les brinde amor, cuidados y un hogar definitivo.

Una de esas oportunidades llegará a Bogotá entre el 13 y el 17 de agosto, cuando 101 perros y gatos rescatados participen en una jornada especial de adopción durante Expopet, con el objetivo de encontrar familias comprometidas con su bienestar.



¿Cómo adoptar un perro o gato rescatado?

Los animales que harán parte de esta jornada provienen del IDPYBA y de organizaciones aliadas dedicadas a la protección animal. Todos han pasado por procesos de recuperación y están listos para iniciar una nueva vida junto a una familia responsable.

Jornada de adopción. Foto: suministrada.

El proceso de adopción fue diseñado para garantizar que cada perro o gato llegue a un hogar adecuado y consta de varias etapas:



Sensibilización sobre la tenencia responsable.

Interacción directa con los animales disponibles.

Postulación formal para adoptar un perro o gato.

Verificación de requisitos y documentación.

Socialización de la historia clínica y comportamiento del animal.

Entrevista con el equipo de adopciones.

Aprobación y entrega del nuevo integrante de la familia.

Requisitos para adoptar

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Las personas interesadas deberán presentar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.

Un video corto mostrando el espacio donde vivirá el animal.

Asistir a una entrevista presencial con el equipo encargado del proceso.

Los organizadores explicaron que el objetivo es asegurar que cada adopción sea exitosa y que los animales lleguen a entornos donde puedan recibir los cuidados necesarios durante toda su vida.

La iniciativa también busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar mascotas. Cada adopción no solo cambia la vida de un perro o gato rescatado, sino que además libera espacios para que otros animales vulnerables puedan ser atendidos y recuperados.

En la edición anterior de Expopet, decenas de perros y gatos encontraron un hogar definitivo. Para este año, la meta es que los 101 animales participantes puedan convertirse en parte de una familia amorosa y responsable.

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Los organizadores destacan que adoptar implica asumir un compromiso a largo plazo que incluye alimentación, atención veterinaria, ejercicio, afecto y condiciones adecuadas de bienestar. Por ello, invitan a las personas a tomar una decisión consciente y responsable antes de iniciar el proceso.

Jornada de adopción en Bogotá. Foto: suministrada.

Recomendaciones para quienes visiten la feria con sus mascotas

Las personas que asistan acompañadas de sus animales deberán llevar el carné de vacunación actualizado, agua y snacks para su hidratación. Además, los perros y gatos deberán permanecer con correa, arnés o pechera durante todo el recorrido y contar con identificación visible.

También se recomienda portar bolsas para recoger residuos, cumplir con las normas establecidas para perros de manejo especial y planificar la visita con suficiente tiempo para disfrutar de las actividades y espacios disponibles.

