Inicia Expopet 2025 en Bogotá: fechas, actividades para mascotas y adopciones

Del 14 al 18 de agosto, Corferias será el escenario de la décima edición de Expopet Colombia 2025, evento internacional que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de los animales en el país.

La feria contará con más de 200 expositores y una agenda que combina actividades recreativas, espacios académicos y oportunidades para promover la adopción responsable.

Según informó la organización, la feria busca reunir a familias y sus mascotas en un espacio seguro, con actividades pensadas para fortalecer el vínculo humano-animal. Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet Colombia, señaló que esta edición es especial por el aniversario número diez del evento.

“Hemos diseñado esta edición especial como una verdadera fiesta para todos los integrantes de la familia. Queremos ofrecer un espacio seguro y lleno de alegría donde niños y adultos, junto a sus compañeros de cuatro patas, compartan momentos memorables y aprendan juntos”, afirmó.

Expopet Corferias 2025 contará con varias actividades para mascotas. Foto: cortesía Corferias

¿Qué actividades habrá en Expopet 2025?

Uno de los atractivos más relevantes será la Zona de Adopción, donde diferentes organizaciones presentarán animales en busca de un hogar, para que muchos perros y gatos encuentren familias responsables.

Durante los cinco días de feria, también se llevarán a cabo talleres y charlas lideradas por veterinarios, etólogos, adiestradores y otros especialistas, abordando temas como la salud, el comportamiento y la nutrición animal.

Los asistentes encontrarán zonas de descanso, áreas de juego y espacios interactivos para fomentar la convivencia entre tenedores y sus mascotas.

Entre las actividades programadas destacan:



Canisalto: competencia en la que los perros saltan desde una plataforma hacia una piscina, evaluando altura y distancia.

competencia en la que los perros saltan desde una plataforma hacia una piscina, evaluando altura y distancia. Mi Criollo Más Bello: concurso que premia a perros y gatos criollos en distintas categorías según su edad, evaluando salud, comportamiento y aseo.

concurso que premia a perros y gatos criollos en distintas categorías según su edad, evaluando salud, comportamiento y aseo. Copa Internacional Felina: exhibición y concurso de gatos de raza y criollos, juzgados por expertos internacionales bajo estándares morfológicos.

exhibición y concurso de gatos de raza y criollos, juzgados por expertos internacionales bajo estándares morfológicos. Canicross: carrera en la que los participantes corren junto a sus perros, con categorías que incluyen modalidades infantil, por relevos y con scooter.

carrera en la que los participantes corren junto a sus perros, con categorías que incluyen modalidades infantil, por relevos y con scooter. Copa de Agility: prueba de agilidad canina con rampas, túneles y saltos cronometrados.

prueba de agilidad canina con rampas, túneles y saltos cronometrados. La Granja de Expopet: espacio interactivo con mini caballos, llamas, conejos, cobayos y otras especies, diseñado para el aprendizaje y la interacción directa.

espacio interactivo con mini caballos, llamas, conejos, cobayos y otras especies, diseñado para el aprendizaje y la interacción directa. Escuela de la Felicidad: dinámicas para fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas.

dinámicas para fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas. Premios Pet Industry: reconocimiento a la innovación en productos y servicios para el sector.

reconocimiento a la innovación en productos y servicios para el sector. Pet Arena: escenario con shows, demostraciones y exhibiciones diarias.

Expopet Corferias 2025 también tendrá espacios para diversión y descanso de mascotas. Foto: cortesía

Espacio académico y de formación

Paralelo a la muestra comercial y las actividades recreativas, se desarrollará el Congreso Veterinary Week 360, enfocado en Patología Clínica bajo el tema “Innovación Diagnóstica y Resolución Clínica aplicadas a One Health”.

Este encuentro contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán avances y experiencias en el área veterinaria.

Desde su primera edición, Expopet ha reunido a profesionales del sector, organizaciones de bienestar animal, empresas y público en general.

El evento no solo ofrece entretenimiento, sino también un espacio para la actualización profesional y el intercambio de conocimientos. Según la organización, el propósito es integrar aprendizaje, recreación y promoción del bienestar animal en un solo lugar.

La edición 2025 mantiene ese espíritu, sumando más expositores y actividades que en años anteriores, con el objetivo de atraer tanto a especialistas como a familias multiespecie.