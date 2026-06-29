Escándalo en Barbosa: Procuraduría sanciona a exconcejales por irregular elección en el Concejo

La Procuraduría General de la Nación sancionó a siete exconcejales del municipio de Barbosa, Santander, tras comprobar irregularidades en la elección de la mesa directiva del Concejo durante la vigencia 2022.

De acuerdo con el fallo de primera instancia, los exfuncionarios habrían vulnerado el Estatuto de la Oposición, al impedir que la primera vicepresidencia de la corporación fuera ocupada por el representante legítimo de los partidos declarados en oposición al alcalde de turno.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que impuso sanciones disciplinarias de entre 6 y 12 meses de suspensión, dependiendo del grado de participación de cada uno de los implicados.

Según la investigación, en la sesión del 16 de noviembre de 2022, los entonces concejales participaron en la votación que permitió la elección de una persona que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley para ocupar el cargo, afectando así la representación de la oposición política dentro de la corporación.



El Ministerio Público calificó la conducta como una falta grave cometida a título de dolo, al considerar que los implicados conocían la normatividad vigente y, aun así, actuaron en contravía de ella.

Debido a que los sancionados ya no ejercen funciones públicas, las suspensiones fueron convertidas en multas equivalentes a los salarios que devengaban al momento de los hechos.