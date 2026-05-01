Policía recupera más de 15 millones robados en un fleteo en Barbosa, Santander

Todo comenzó en una entidad bancaria del municipio de Barbosa, Santander, allí, un ciudadano retiró la suma de 17 millones de pesos, sin sospechar que estaba siendo marcado por delincuentes.

Tras abandonar el banco y movilizarse hacia el barrio La Fuente, fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de alto cilindraje, quienes bajo amenazas y golpes, lograron arrebatarle un bolso con el botín además de documentos y elementos personales de alto valor.

Con el dinero en su poder, los sujetos emprendieron una huida desesperada por la vía nacional con rumbo hacia Bucaramanga, confiando en que la velocidad les permitiría escapar del cerco policial.

Sin embargo, no contaban con la activación inmediata del "Plan Candado", de las autoridades, sumado al apoyo de estaciones de policía vecinas, quienes fueron alertadas en tiempo real.



Fue así como los uniformados de la estación de Policía del municipio de Güepsa instalaron un puesto de control estratégico que permitió interceptar a uno de los sospechosos, un hombre de 30 años.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, señaló que este resultado es un mensaje directo contra la delincuencia en la región “la reacción inmediata de nuestros uniformados fue determinante, no daremos tregua a quienes pretenden afectar el patrimonio de los santandereanos”, afirmó el oficial.

Durante el registro oficial, las autoridades hallaron en poder del detenido la suma de $15.400.000 en efectivo, lo que representa casi la totalidad del dinero hurtado.

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Además, se procedió con la incautación de la motocicleta utilizada para el crimen y la recuperación de las pertenencias de la víctima.

El capturado fue trasladado ante la autoridad competente y ya avanza su proceso de judicialización por el delito de hurto.

Por su parte, la Policía Nacional recordó a todos los ciudadanos que el servicio de acompañamiento para el retiro de altas sumas de dinero es gratuito y puede solicitarse directamente en las entidades bancarias o a través de la línea 123.