Golpe al hurto de hidrocarburos en Santander: descubren dos válvulas ilegales

Un nuevo resultado en la lucha contra el hurto de hidrocarburos fue reportado en el departamento de Santander, donde la implementación del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) permitió afectar de manera significativa las economías ilegales que operan en la región del Magdalena Medio.

De acuerdo con información oficial, tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Artillería de Campaña n.° 6, lograron la ubicación y neutralización de dos válvulas ilícitas utilizadas, al parecer, por integrantes de grupos armados organizados para el robo de combustibles.

Estas estructuras ilegales generaban rentas cercanas a los 400 millones de pesos mensuales cada una, lo que representa una afectación total de aproximadamente 800 millones de pesos mensuales a las finanzas de estas organizaciones criminales.

Autoridades descubren dos válvulas ilícitas instaladas para robar combustible a Ecopetrol en Santander. Los operativos se realizaron en Simacota y Puerto Wilches. "Hechos cometidos por grupos armados ilegales que operan en la región", dijo el coronel José Rodríguez #MañanasBlu pic.twitter.com/CZKMFfdx71 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 29, 2026

Las operaciones se desarrollaron en zonas rurales del departamento, específicamente en la vereda Comuneros, en jurisdicción de Puerto Wilches, y en la vereda Vizcaína, en Simacota, donde se evidenció la instalación de estos puntos clandestinos que comprometían la infraestructura petrolera.



Según las autoridades, este resultado fue posible gracias a la integración de capacidades tecnológicas del CIMVRI y la rápida reacción de las tropas en terreno, lo que permitió detectar y desmantelar estas actividades delictivas.

Tras la intervención, se coordinó con personal especializado de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos para realizar la reconexión segura de la infraestructura afectada, evitando la pérdida de combustible y reduciendo riesgos para las comunidades cercanas, así como posibles daños ambientales.

Es Tiempo de los hechos



🆗 Primeros resultados de operación del CIMVRI



🆗 Feria de servicios institucionales en Puerto Parra.



🆗 Grupo Operativo Anticontrabando pic.twitter.com/3bQzjAsJw1 — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) April 30, 2026

El hurto de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio, además de generar graves afectaciones al medio ambiente y a la economía formal del país.

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Con este tipo de operaciones, el Ejército Nacional busca debilitar las estructuras criminales que operan en la región, al tiempo que protege activos estratégicos y refuerza la seguridad en zonas históricamente afectadas por este delito.