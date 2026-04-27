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Capturan en el Magdalena Medio a alias “Nilton”, presunto integrante del Clan del Golfo

El hombre sería responsable de microtráfico, extorsiones selectivas a comerciantes en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, y además realizaba inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública.

Capturan presunto integrante del Clan del Golfo en el Magdalena Medio
imagen de las autoridades. Capturan presunto integrante del Clan del Golfo en el Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

En el marco de operaciones militares y policiales desarrolladas en el Magdalena Medio, fue capturado un hombre conocido con el alias de “Nilton”, señalado de pertenecer a la estructura criminal del Clan del Golfo.

La acción fue adelantada de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante labores de registro, control e inteligencia que permitieron ubicar al presunto integrante de esta organización en zona urbana.

“En tareas coordinadas con la Sijín de la Policía Nacional se logró la captura de alias ‘Nilton’, quien era requerido por delitos de tráfico de estupefacientes y quien, además, realizaba labores de inteligencia delictiva para la comisión de extorsiones y secuestros”, señaló la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con las autoridades, alias “Nilton” era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las investigaciones indican que el capturado estaría vinculado a actividades de microtráfico en la región, así como a labores de inteligencia delictiva dirigidas contra la Fuerza Pública en Santander y Antioquia.

Asimismo, se le atribuyen posibles funciones dentro de la estructura criminal relacionadas con extorsiones y hechos violentos, orientados a fortalecer el control territorial y las rentas ilícitas en el Magdalena Medio.

Las autoridades destacaron que esta captura representa un golpe a las redes urbanas de la organización criminal, debilitando sus capacidades de financiamiento y operación en esta zona del país.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.

Finalmente, la Fuerza Pública reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas en el Magdalena Medio, con el objetivo de contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y fortalecer la seguridad de las comunidades.

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