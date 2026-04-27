Capturan en el Magdalena Medio a alias “Nilton”, presunto integrante del Clan del Golfo

En el marco de operaciones militares y policiales desarrolladas en el Magdalena Medio, fue capturado un hombre conocido con el alias de “Nilton”, señalado de pertenecer a la estructura criminal del Clan del Golfo.

La acción fue adelantada de manera conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante labores de registro, control e inteligencia que permitieron ubicar al presunto integrante de esta organización en zona urbana.

“En tareas coordinadas con la Sijín de la Policía Nacional se logró la captura de alias ‘Nilton’, quien era requerido por delitos de tráfico de estupefacientes y quien, además, realizaba labores de inteligencia delictiva para la comisión de extorsiones y secuestros”, señaló la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

En el marco de la inauguración protocolaria del CIMVRI, el señor coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, recibió al señor @GralJuvenalDiaz durante este importante evento de inversión por la seguridad de la región. pic.twitter.com/z8imtheULh — Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM) April 25, 2026

De acuerdo con las autoridades, alias “Nilton” era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Las investigaciones indican que el capturado estaría vinculado a actividades de microtráfico en la región, así como a labores de inteligencia delictiva dirigidas contra la Fuerza Pública en Santander y Antioquia.

Asimismo, se le atribuyen posibles funciones dentro de la estructura criminal relacionadas con extorsiones y hechos violentos, orientados a fortalecer el control territorial y las rentas ilícitas en el Magdalena Medio.

Las autoridades destacaron que esta captura representa un golpe a las redes urbanas de la organización criminal, debilitando sus capacidades de financiamiento y operación en esta zona del país.

Capturado en Bucaramanga, alias 'Fabián', por hurto calificado y agravado. "Es un peligros delincuente de Barrancabermeja quien ataca a las personas que utilizan joyas de oro para robarlas", dijo el coronel Jhon Jairo Roa de la @PoliciaDEMAM #MañanasBlu pic.twitter.com/Gis82RFFd7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.

Finalmente, la Fuerza Pública reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas en el Magdalena Medio, con el objetivo de contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y fortalecer la seguridad de las comunidades.