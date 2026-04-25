Capturan en Montería a alias ‘Chicharrón’, presunto coordinador de homicidios del Clan del Golfo

Con un operativo del Gaula Militar Sinú del Ejército Nacional y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín) de la Policía en Montería se logró la captura de alias Chicharrón o Naranjo presunto cabecilla de la Subestructura Javier Yepes Cantero, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en Córdoba.

La ofensiva militar y policial tuvo lugar precisamente en Montería, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial que existía contra este sujeto por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad. Así también, información de inteligencia lo señala como coordinador de los homicidios que perpetra la estructura en esa región cordobesa.

“Este individuo sería el encargado de coordinar los homicidios en la región y tendría bajo su mando a 8 personas, quienes se ocuparían de ejecutar todo tipo de actividades ilícitas, como sicariato, seguridad personal, ocultar armas, amenazas, ataques contra miembros de la Fuerza Pública y cobros extorsivos a los diferentes gremios”, expresó el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'Chicharrón' o 'Naranjo' llevaría un tiempo aproximado de 15 años en esta organización delictiva, y tendría como área de injerencia criminal la zona urbana de la capital cordobesa.



Asimismo, el hombre registra anotaciones en calidad de indiciado por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para homicidio. Una vez capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con los trámites y procesos judiciales correspondientes.

“Con este resultado, se logra debilitar la capacidad de ejecutar acciones terroristas y de intimidación por parte del grupo armado organizado Clan del Golfo, impactando favorablemente en la seguridad de la región”, escribieron las autoridades en un comunicado.

“De igual manera, con la captura de este cabecilla, la organización delictiva sufre un retroceso para la toma del control ilegal en el terreno con el componente criminal focalizado y financiero, a través de los cuales se fortalecen las economías ilícitas de la subestructura”, agregaron.