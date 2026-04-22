Roban finca de concejal en Córdoba: delincuentes fingieron ser policías y tener un allanamiento

Bajo investigación de alto mandos de la Policía Nacional está el sorpresivo robo que se registró la madrugada de este miércoles en la finca de Diómedes Díaz Mestra, concejal en Ciénaga de Oro, Córdoba, y cuya residencia está en el corregimiento de Mimbres, a 10 minutos de la zona urbana.

Según conoció Blu Radio, fueron cerca de seis los asaltantes que llegaron hasta allí y forzaron la puerta principal fingiendo tener una orden de allanamiento por el delito de estupefacientes. Los falsos uniformes de Policía generaron algo de confianza en el cabildante y su familia, quienes minutos después terminaron sobre el suelo amenazados con armas de fuego.

De acuerdo al reporte de las autoridades competentes, fue un botín cercano a los 350 millones de pesos el que se llevaron los falsos policías, pues al recorrer toda la finca alcanzaron a sustraer joyas de todo tipo, 40 millones de pesos en efectivo, un arma nueve milímetros, una escopeta y una camioneta Toyota Fortuner, modelo 2020, tasada en más de 250 millones de pesos.

A su salida, la esposa del concejal intentó gritar por ayuda, pero fue blanco de agresiones por uno de los asaltantes para que no lo hiciera. Afortunadamente no resultó herida de gravedad, mientras que los responsables son buscados por las autoridades.



En Atlántico

Hasta la sede de Medicina Legal serán enviados los cuerpos de las dos personas que, en la mañana de este miércoles, fueron asesinadas cuando al parecer fueron citadas en un sector conocido como Ciudadela de Paz, cercanías a la urbanización Caribe Verde en Barranquilla.



El reporte fue realizado por la misma comunidad que tras salir de sus viviendas por el ruido de los disparos se hallaron con ambos hombres tirados en el suelo. A su lado, quedó la motocicleta en la que, al parecer, se movilizaban.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las razones que llevaron a este doble homicidio y encontrar a los responsables del mismo. Al mismo tiempo, se trabaja en la identificación de los fallecidos.