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Denuncian nuevas amenazas extorsivas contra docentes de colegios públicos en Barranquilla

La más reciente víctima es una profesora de un colegio público, a la que en principio le exigieron una suma cercana al millón de pesos y ante su negativa, decidieron pedirle más y más dinero.

extorsión.jpg
Imagen de referencia.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Con acompañamiento de la Policía se están desarrollando las clases en la Institución Educativa Distrital Betania Norte, en Barranquilla, para brindarles garantías de seguridad a estudiantes, maestros y padres de familia que hoy temen ante cualquier ataque extorsivo que pueda registrarse.

La zozobra surge a raíz de las amenazas que recibió una profesora de este plantel en días recientes, cuando extorsionistas le enviaron mensajes y le hicieron insistentes llamadas para exigirle una suma cercana al millón de pesos a cambio de no hacerle daño a ella ni a su familia.

Ante la negativa de cualquier pago, los delincuentes siguieron presionando y exigieron cantidades más altas de dinero, por lo que la afectada instauró denuncias y adelanta en este momento un proceso legal y judicial para salvaguardar su bienestar y el de su familia”, según informó el colegio a través de un comunicado.

La Asociación de Educadores de Barranquilla, en cabeza del profesor José Ignacio Jiménez, aseguró que este caso confirma el riesgo en el que están los maestros, pues cada día aumenta el número de profesores amenazados por las bandas extorsionistas.

"Hasta cuándo van a estar las autoridades esperando que alguna de las amenazas se convierta en un hecho sicarial, para que de verdad puedan prestar la atención necesaria que requiere esta situación. Esto cada vez va en aumento. Hoy ejercer la profesión docente es de alto riesgo", dijo Jiménez.

La Policía investiga lo sucedido para esclarecer el origen de las amenazas, al tiempo que realiza rondas a las instalaciones del colegio para darle tranquilidad a la comunidad educativa.

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