Influencer entregó una vivienda completamente reconstruida a una familia en Montería

El 2026 comenzó de la peor forma para más de 50.000 personas en Montería, Córdoba, a raíz de la fuerte ola invernal que sacudió esta región y que mucho de ellos perdieron sus hogares debido a los crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes.

Han pasado poco más de dos meses desde esta catástrofe y aún muchas familias viven en medio de los daños que dejó esta situación; por eso, hasta esta ciudad llegó el influencer Julián Pinilla, conocido como 'El Chico de la Ruana', quien al igual que Camilo Cifuentes, ha dedicado su contenido a ayudar a otras personas en el país y esta vez el turno fue para las personas de esta ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, mostró que la manera de ser beneficiado por esta era muy fácil y era ser un vecino de comunidad, es decir, que ayude y conozca a los que viven a su alrededor. Fue María Eugenia la que cumplió con esto y se ganó su ayuda por parte del influencer, que contó con la ayuda de Centro Corona, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a Rotary.

"Primero le doy gracias a Dios porque me siento muy privilegiada de haber caído en el camino de ustedes. Gracias a todos, a todos los que metieron su preciosa mano. Mi casa es una mansión (...) Antes yo tenía un negocio de papelería, dulcería", dijo ella, contando su historia y agradeciendo tras ser ayudada.



Asimismo, el influencer apoyó a 5 familias más, mejorando sus hogares para que hoy vivan en condiciones más dignas. Y durante este proceso, también se realizaron entregas que permitieron aliviar necesidades inmediatas: 110 mercados, 110 kits de aseo, 50 kits de cocina con lavamanos y 110 colchonetas.

"Paisano, muchas gracias por sumar desde el corazón en Córdoba. Desde el @mindefensaco, con nuestra fuerza pública, siempre seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos cuando de ayudar y proteger la vida se trata. Somos más de 380 mil almas que lo entregamos todo a diario por Colombia.", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por este acto.