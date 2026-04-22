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Blu Radio  / Sociedad  / Influencer entregó una vivienda completamente reconstruida a una familia en Montería

Influencer entregó una vivienda completamente reconstruida a una familia en Montería

Cientos de familias en Monteria, Córdoba, se vieron afectadas por la fuerte ola invernal en la región y, por eso, este influencer decidió darles una mano en recuperar sus hogares.

Influencer entregó una vivienda completamente reconstruida.png
Influencer entregó una vivienda completamente reconstruida //
Foto: Instagram @julianpinillaa
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

El 2026 comenzó de la peor forma para más de 50.000 personas en Montería, Córdoba, a raíz de la fuerte ola invernal que sacudió esta región y que mucho de ellos perdieron sus hogares debido a los crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes.

Han pasado poco más de dos meses desde esta catástrofe y aún muchas familias viven en medio de los daños que dejó esta situación; por eso, hasta esta ciudad llegó el influencer Julián Pinilla, conocido como 'El Chico de la Ruana', quien al igual que Camilo Cifuentes, ha dedicado su contenido a ayudar a otras personas en el país y esta vez el turno fue para las personas de esta ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, mostró que la manera de ser beneficiado por esta era muy fácil y era ser un vecino de comunidad, es decir, que ayude y conozca a los que viven a su alrededor. Fue María Eugenia la que cumplió con esto y se ganó su ayuda por parte del influencer, que contó con la ayuda de Centro Corona, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a Rotary.

"Primero le doy gracias a Dios porque me siento muy privilegiada de haber caído en el camino de ustedes. Gracias a todos, a todos los que metieron su preciosa mano. Mi casa es una mansión (...) Antes yo tenía un negocio de papelería, dulcería", dijo ella, contando su historia y agradeciendo tras ser ayudada.

Asimismo, el influencer apoyó a 5 familias más, mejorando sus hogares para que hoy vivan en condiciones más dignas. Y durante este proceso, también se realizaron entregas que permitieron aliviar necesidades inmediatas: 110 mercados, 110 kits de aseo, 50 kits de cocina con lavamanos y 110 colchonetas.

"Paisano, muchas gracias por sumar desde el corazón en Córdoba. Desde el @mindefensaco, con nuestra fuerza pública, siempre seremos los primeros en llegar y los últimos en irnos cuando de ayudar y proteger la vida se trata. Somos más de 380 mil almas que lo entregamos todo a diario por Colombia.", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por este acto.

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