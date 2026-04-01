Montería vuelve a brillar tras inundaciones con el Festival del Dulce y Artesanías

El parque Simón Bolívar en Montería no solo abrirá sus puertas a los sabores dulces de la tradición, sino a las historias profundas de mujeres que, aun después de perderlo casi todo, decidieron no rendirse.

Son cerca de 150 emprendimientos los que participan este año, muchos liderados por mujeres afectadas por las inundaciones. Mujeres que transformaron el dolor en fuerza, la incertidumbre en valentía y las dificultades en una oportunidad para seguir adelante.

El Festival del Dulce y Artesanías “Montería Vuelve a Brillar” será, más que un evento cultural, un testimonio vivo de resiliencia.

"Aquí hay historias que no se ven a simple vista. Hay lágrimas que se transformaron en sonrisas, hay esfuerzos silenciosos que hoy florecen. Este Festival es un abrazo para todas esas mujeres que no se rindieron", afirmó la gestora social, Diana Sierra Márquez.



Detrás de cada mesa, de cada dulce y de cada artesanía, hay manos que han vuelto a empezar. Manos que limpiaron el barro, que reconstruyeron desde cero y que hoy, con dignidad, vuelven a ofrecer lo mejor de sí.

Este Festival, que acompaña la Semana Santa, se convierte en un espacio donde la fe no solo se vive en lo espiritual, sino también en la capacidad de levantarse. Cada visitante no solo encontrará sabores tradicionales, sino historias que conmueven, que inspiran y que recuerdan el verdadero significado de la esperanza.

Durante nueve días, Montería será escenario de encuentros, de familia, de cultura, pero, sobre todo, de solidaridad. Porque cada compra será un gesto de apoyo, un impulso para quienes siguen reconstruyendo sus sueños paso a paso.

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El alcalde Hugo Kerguelén García destacó el valor de estas historias:

“Montería no solo vuelve a brillar por sus tradiciones, sino por su gente. Estas emprendedoras nos enseñan que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz que se niega a apagarse”.

El Festival del Dulce y Artesanías estará abierto todos los días desde las 9:00 de la mañana, con programación cultural desde las 5:00 de la tarde, invitando a todos a ser parte de algo más grande que un Festival: una historia colectiva de fuerza, esperanza y amor por Montería.