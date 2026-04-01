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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Montería vuelve a brillar tras inundaciones con el Festival del Dulce y Artesanías

Montería vuelve a brillar tras inundaciones con el Festival del Dulce y Artesanías

Muchos de los emprendedores que se unieron son damnificados por las inundaciones que afectaron a la región de Córdoba.

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