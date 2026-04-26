Cerca de 400 familias, damnificadas por inundaciones en el Magdalena Medio santandereano

Una grave emergencia se registra en el Magdalena Medio santandereano, donde varias veredas y corregimientos de municipios como Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra permanecen completamente inundados tras las intensas lluvias de los últimos días.

En algunos sectores, el nivel del agua ha superado los cinco metros, arrastrando electrodomésticos, enseres y causando graves afectaciones en viviendas y cultivos. Además, se reportan interrupciones en el servicio de energía en varias zonas afectadas.

La situación es especialmente crítica en Puerto Parra, donde fue declarada la alerta roja. El secretario de Planeación del municipio, Elkin Esparza, advirtió sobre la magnitud de la emergencia y las dificultades para atender a las comunidades.

“En este momento estamos en alerta roja por el desbordamiento de los ríos Carare y Opón, que afectan las zonas ribereñas y varios sectores cercanos; el río Opón se desbordó sobre la vía nacional, la troncal del Magdalena Medio, y la cabecera municipal también presenta inundaciones, hay veredas como Playa Alta, el centro poblado del Carare y la vereda Centro que están seriamente afectadas por esta ola invernal", detalló el secretario.



Esta es la magnitud de la emergencia invernal en Santander. Cerca de 400 familias están damnificadas, con el agua a las rodillas, perdieron neveras, lavadoras, cultivos y ganado, y hoy esperan alimentos tras ser arrastrados por la corriente. Así está Puerto Parra. #VocesySonidos pic.twitter.com/xcIkaIV4hN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 26, 2026

Por su parte, el secretario de Planeación de Landázuri, Sergio Aguilar, confirmó que se mantiene la atención a la emergencia junto con organismos de socorro y líderes comunitarios.

“Más del 70 % del corregimiento La India se encuentra actualmente inundado. Alrededor de 130 viviendas lo perdieron todo”, aseguró el funcionario. Varias familias deberán pasar la noche a la intemperie mientras continúan las labores de atención.

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De manera preliminar, se estima que cerca de 400 familias están damnificadas en estos municipios, muchas de ellas con el agua hasta las rodillas y tras haber perdido electrodomésticos, cultivos y ganado. Además, enfrentan escasez de alimentos, ya que buena parte fue arrastrada por la corriente.

En medio de la emergencia, numerosas comunidades permanecen sin acceso a agua potable, sin servicio de energía y con dificultades para abastecerse, mientras los organismos de gestión del riesgo intentan llegar a las zonas más apartadas para caracterizar a los afectados.

Las autoridades hicieron un llamado urgente para el envío de ayudas humanitarias, especialmente kits de alimentación y elementos de aseo, con el fin de atender a las familias damnificadas por esta emergencia invernal.