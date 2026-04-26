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Cerca de 400 familias, damnificadas por inundaciones en el Magdalena Medio santandereano

Comunidades enteras enfrentan pérdidas de viviendas, cultivos y enseres, mientras continúa el censo de afectados en el Magdalena Medio. La emergencia también afecta vías y servicios públicos, mientras cientos de familias esperan ayuda humanitaria.

Así quedaron las viviendas tras el desbordamiento de los ríos Carare, Opón y Horta: el agua alcanzó la altura de las camas.
Así quedaron las viviendas tras el desbordamiento de los ríos Carare, Opón y Horta: el agua alcanzó la altura de las camas. //
Captura de video de la comunidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Una grave emergencia se registra en el Magdalena Medio santandereano, donde varias veredas y corregimientos de municipios como Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra permanecen completamente inundados tras las intensas lluvias de los últimos días.

En algunos sectores, el nivel del agua ha superado los cinco metros, arrastrando electrodomésticos, enseres y causando graves afectaciones en viviendas y cultivos. Además, se reportan interrupciones en el servicio de energía en varias zonas afectadas.

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La situación es especialmente crítica en Puerto Parra, donde fue declarada la alerta roja. El secretario de Planeación del municipio, Elkin Esparza, advirtió sobre la magnitud de la emergencia y las dificultades para atender a las comunidades.

“En este momento estamos en alerta roja por el desbordamiento de los ríos Carare y Opón, que afectan las zonas ribereñas y varios sectores cercanos; el río Opón se desbordó sobre la vía nacional, la troncal del Magdalena Medio, y la cabecera municipal también presenta inundaciones, hay veredas como Playa Alta, el centro poblado del Carare y la vereda Centro que están seriamente afectadas por esta ola invernal", detalló el secretario.

Por su parte, el secretario de Planeación de Landázuri, Sergio Aguilar, confirmó que se mantiene la atención a la emergencia junto con organismos de socorro y líderes comunitarios.

“Más del 70 % del corregimiento La India se encuentra actualmente inundado. Alrededor de 130 viviendas lo perdieron todo”, aseguró el funcionario. Varias familias deberán pasar la noche a la intemperie mientras continúan las labores de atención.

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De manera preliminar, se estima que cerca de 400 familias están damnificadas en estos municipios, muchas de ellas con el agua hasta las rodillas y tras haber perdido electrodomésticos, cultivos y ganado. Además, enfrentan escasez de alimentos, ya que buena parte fue arrastrada por la corriente.

En medio de la emergencia, numerosas comunidades permanecen sin acceso a agua potable, sin servicio de energía y con dificultades para abastecerse, mientras los organismos de gestión del riesgo intentan llegar a las zonas más apartadas para caracterizar a los afectados.

Las autoridades hicieron un llamado urgente para el envío de ayudas humanitarias, especialmente kits de alimentación y elementos de aseo, con el fin de atender a las familias damnificadas por esta emergencia invernal.

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