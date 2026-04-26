Fuertes lluvias dejan sin energía a sectores de Puerto Parra, Landázuri y Cimitarra en Santander

Una suspensión no programada del servicio de energía se registra en varios municipios del Magdalena Medio santandereano, tras el desbordamiento de ríos como el Carare, Horta y Opón, que mantienen inundadas numerosas veredas y corregimientos luego de las intensas lluvias del fin de semana.

La emergencia afecta tanto el casco urbano como rural de Puerto Parra, así como zonas rurales de Landázuri y Cimitarra, debido a fallas en la línea que alimenta la subestación ubicada en el corregimiento de Puerto Araujo.

De acuerdo con la empresa ESSA, la situación se originó por las condiciones climáticas adversas que han impactado la infraestructura eléctrica en la región.

Aunque el servicio ha sido restablecido en algunos sectores, en otros se presenta de manera intermitente y aún persisten interrupciones. Esto se debe a que el personal técnico no ha podido realizar la reparación integral de la línea afectada por las difíciles condiciones del terreno.



A la par, varias veredas continúan inundadas, lo que representa un riesgo adicional para las comunidades, ya que el agua ha ingresado a las viviendas, alcanzando electrodomésticos como neveras, lavadoras y otros objetos importantes como camas.

Según la compañía, el desbordamiento del río Carare mantiene anegada la zona donde se ubica la falla, con niveles de agua que superan los tres metros de profundidad, lo que impide el acceso y representa un alto riesgo para los operarios.

Las labores de reparación se reanudarán en la mañana del lunes, 27 de abril, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible.

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La empresa agradeció la comprensión de los usuarios ante esta contingencia derivada de la temporada de lluvias y reiteró su compromiso de normalizar el suministro de energía en el menor tiempo posible.