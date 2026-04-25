Fuertes lluvias mantienen en alerta a Santander: hay 25 municipios en riesgo

Las precipitaciones continúan afectando gran parte del departamento de Santander, generando emergencias por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en distintos municipios, según reportaron las autoridades de gestión del riesgo.

De acuerdo con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, la situación mantiene en alerta a gran parte del territorio.

“Se siguen presentando precipitaciones en gran parte del departamento de Santander, dejando afectaciones en municipios como La Paz y Chipatá, inundaciones en Gámbita que impactan fuentes hídricas y el corregimiento La Palma en Landázuri, así como afectaciones significativas en el corregimiento La India”, señaló el funcionario.

En 10 municipios de Santander se presentaron emergencias por deslizamientos y desbordamiento de ríos. "Hay familias damnificadas, viviendas inundadas, puentes peatonales y vías afectadas", dijo Eduard Sánchez, director de Gestión de Riesgo. #VocesySonidos pic.twitter.com/W4luS4SIDj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 25, 2026

Las lluvias han generado emergencias en municipios como La Paz, Chipatá y Gámbita, donde se reportan inundaciones y afectaciones en zonas rurales.



En el caso de Landázuri, las autoridades confirmaron afectaciones en los corregimientos La Palma y La India, con impactos importantes en comunidades campesinas.

Actualmente, el departamento registra 25 municipios en alerta naranja por riesgo de deslizamientos e inundaciones, y dos municipios en alerta roja, lo que evidencia la gravedad de la temporada invernal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución, especialmente al momento de transitar por vías rurales y corredores de montaña.

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“Seguimos enviando recomendaciones, ya que al momento de transitar por vías nos podemos ver expuestos a la caída de árboles y rocas”, advirtió el director de Gestión del Riesgo.

Los organismos de socorro se mantienen en alistamiento permanente, mientras continúa el monitoreo de ríos, quebradas y zonas de alto riesgo en todo el departamento.

Las autoridades no descartan que las lluvias persistan en las próximas horas, lo que podría agravar las emergencias en varias zonas de Santander.