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Fuertes lluvias mantienen en alerta a Santander: hay 25 municipios en riesgo

Inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas afectan varias zonas del departamento, mientras dos municipios están en alerta roja.

En alerta .JPG
Imagen de las autoridades. En alerta 25 municipios de Santander ante fuertes lluvias.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Las precipitaciones continúan afectando gran parte del departamento de Santander, generando emergencias por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en distintos municipios, según reportaron las autoridades de gestión del riesgo.

Vea también:

  1. Inundaciones tras fuertes lluvias en Santander dejan varias familias afectadas.JPG
    Imagen captada de video de comunidad. Inundaciones tras fuertes lluvias en Santander dejan varias familias afectadas
    Santanderes

    Fuertes lluvias generan emergencia por inundaciones y deslizamientos en Santander

De acuerdo con el director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, la situación mantiene en alerta a gran parte del territorio.

“Se siguen presentando precipitaciones en gran parte del departamento de Santander, dejando afectaciones en municipios como La Paz y Chipatá, inundaciones en Gámbita que impactan fuentes hídricas y el corregimiento La Palma en Landázuri, así como afectaciones significativas en el corregimiento La India”, señaló el funcionario.

Las lluvias han generado emergencias en municipios como La Paz, Chipatá y Gámbita, donde se reportan inundaciones y afectaciones en zonas rurales.

En el caso de Landázuri, las autoridades confirmaron afectaciones en los corregimientos La Palma y La India, con impactos importantes en comunidades campesinas.

Actualmente, el departamento registra 25 municipios en alerta naranja por riesgo de deslizamientos e inundaciones, y dos municipios en alerta roja, lo que evidencia la gravedad de la temporada invernal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución, especialmente al momento de transitar por vías rurales y corredores de montaña.

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“Seguimos enviando recomendaciones, ya que al momento de transitar por vías nos podemos ver expuestos a la caída de árboles y rocas”, advirtió el director de Gestión del Riesgo.

Los organismos de socorro se mantienen en alistamiento permanente, mientras continúa el monitoreo de ríos, quebradas y zonas de alto riesgo en todo el departamento.

Las autoridades no descartan que las lluvias persistan en las próximas horas, lo que podría agravar las emergencias en varias zonas de Santander.

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