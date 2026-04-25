Fuertes lluvias generan emergencia por inundaciones y deslizamientos en Santander

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado en amplias zonas del departamento de Santander han generado una grave emergencia invernal, con múltiples afectaciones en vías, viviendas y zonas rurales.

Habitantes de la zona, como Javier Jiménez, relataron la difícil situación que enfrentan las comunidades ribereñas. “Estamos tratando de salvar lo poco que tenemos en canoas, pero el agua sigue subiendo; necesitamos ayuda urgente de los organismos de socorro”, señaló.

Las familias afectadas piden apoyo inmediato para la evacuación, ante el riesgo de que el nivel de los ríos continúe aumentando en las próximas horas.

De manera paralela, las autoridades reportan un panorama crítico en otras zonas del departamento; se registran deslizamientos en el municipio de La Paz, crecientes súbitas en el río Carare en Cimitarra y en el río Ubaza en Gámbita, así como aumento del caudal del río Opón en el Bajo Simacota.



imagen de Gestión del Riesgo. Lluvias generan emergencias en Santander

También se reportan emergencias por deslizamientos en zonas rurales de Gámbita, lo que mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo.

Uno de los puntos más críticos se presenta en el corredor vial que comunica a Cimitarra con Landázuri, donde la vía permanece cerrada debido al desbordamiento de los ríos Horta y Carare, afluentes que desembocan en el río Magdalena.

Publicidad

En el sector de San Marino y la Transversal del Carare, el paso se encuentra restringido únicamente para motocicletas, mientras varias viviendas en los corregimientos La India y El Valiente permanecen completamente inundadas.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que en las próximas horas se entregará un balance consolidado de afectaciones y acciones de atención en los distintos municipios impactados.

Las autoridades advierten que varias familias que habitan en zonas ribereñas se encuentran en alto riesgo debido a la saturación de los suelos y la continuidad de las lluvias.

Publicidad

En medio de la emergencia, la comunidad insiste en el llamado a los organismos de socorro para reforzar las labores de evacuación y atención humanitaria, mientras se mantiene el monitoreo constante de los niveles de los ríos en el Magdalena Medio santandereano.