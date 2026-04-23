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Fuertes lluvias generan emergencias y afectan la movilidad en Santander

Uno de los principales impactos se presenta en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona.

Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias en tres municipios de Santander
Fuertes lluvias en Santander.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Santander han generado múltiples emergencias, afectaciones viales y situaciones de riesgo en varios municipios, especialmente en corredores estratégicos que conectan con el nororiente del país.

Uno de los principales impactos se presenta en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona y la costa Atlántica, donde se reportan deslizamientos de tierra que han generado restricciones en el paso vehicular. La situación es crítica en el corredor entre Cúcuta y Pamplona, a la altura de la quebrada La Honda, donde varios derrumbes obligan a las autoridades a mantener controles y paso limitado.

En el municipio de Gámbita, se reporta el desbordamiento del río Ubazá, lo que ha encendido las alertas por posibles afectaciones a viviendas y zonas rurales.

Por su parte, en Coromoro, las lluvias también provocaron el desbordamiento de ríos que inundaron viviendas y cultivos. En este mismo municipio, un soldado resultó herido tras ser impactado por un rayo durante la tormenta, siendo atendido oportunamente.

Las emergencias se extienden al municipio de Encino, donde se reportan afectaciones asociadas a las precipitaciones, aunque las autoridades aún consolidan el balance total de daños.

De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, las lluvias de los últimos días han generado saturación de los suelos, aumentando la probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente. En Santander, varios municipios se encuentran en alerta, incluyendo niveles rojo, naranja y amarillo por riesgo de movimientos en masa.

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Aunque a esta hora se registra cielo parcialmente niblado en la mayoría del departamento, el IDEAM advierte que existe alta probabilidad de nuevas lluvias en las próximas horas, especialmente en el sur y oriente de Santander.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a extremar medidas de precaución, evitar transitar por zonas de riesgo y estar atentos a los reportes oficiales, mientras continúan las labores de monitoreo y atención de emergencias en las zonas afectadas.

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