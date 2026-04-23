Fuertes lluvias generan emergencias y afectan la movilidad en Santander

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Santander han generado múltiples emergencias, afectaciones viales y situaciones de riesgo en varios municipios, especialmente en corredores estratégicos que conectan con el nororiente del país.

Uno de los principales impactos se presenta en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona y la costa Atlántica, donde se reportan deslizamientos de tierra que han generado restricciones en el paso vehicular. La situación es crítica en el corredor entre Cúcuta y Pamplona, a la altura de la quebrada La Honda, donde varios derrumbes obligan a las autoridades a mantener controles y paso limitado.

#EnDesarrollo Hay paso restringido en la vía que lleva de Cúcuta a Pamplona y Bucaramanga por varios deslizamientos de tierra a la altura de la quebrada La Honda. pic.twitter.com/vfwyfv9XBA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

En el municipio de Gámbita, se reporta el desbordamiento del río Ubazá, lo que ha encendido las alertas por posibles afectaciones a viviendas y zonas rurales.

Por su parte, en Coromoro, las lluvias también provocaron el desbordamiento de ríos que inundaron viviendas y cultivos. En este mismo municipio, un soldado resultó herido tras ser impactado por un rayo durante la tormenta, siendo atendido oportunamente.



#EnDesarrollo Está cerrada la vía entre San Alberto en el Cesar y la ciudad de Bucaramanga, Santander, por la caída de grande ramas de árboles tras los fuertes aguaceros y vientos. El hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos afectados. pic.twitter.com/HLGe6je0fD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

Las emergencias se extienden al municipio de Encino, donde se reportan afectaciones asociadas a las precipitaciones, aunque las autoridades aún consolidan el balance total de daños.

De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, las lluvias de los últimos días han generado saturación de los suelos, aumentando la probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y alta pendiente. En Santander, varios municipios se encuentran en alerta, incluyendo niveles rojo, naranja y amarillo por riesgo de movimientos en masa.

#Video Fuertes lluvias provocan emergencias por desbordamiento de ríos y deslizamientos en las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez, Santander. Hay especial atención en los municipios de Cerrito, Tona y Vetas #MañanasBlu pic.twitter.com/T9RXQRMLKz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

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Aunque a esta hora se registra cielo parcialmente niblado en la mayoría del departamento, el IDEAM advierte que existe alta probabilidad de nuevas lluvias en las próximas horas, especialmente en el sur y oriente de Santander.

#Video Paso restringido en la vía entre Bucaramanga y Pamplona por fuertes lluvias que provocaron caída de rocas y deslizamientos de tierra. También se presentaron problemas en la vía a la costa Atlántica y el municipio de Coromoro #MañanasBlu pic.twitter.com/TmjPz2wDIs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a extremar medidas de precaución, evitar transitar por zonas de riesgo y estar atentos a los reportes oficiales, mientras continúan las labores de monitoreo y atención de emergencias en las zonas afectadas.