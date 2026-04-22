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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Es legal las "vacaciones" de Leonel Álvarez con Bucaramanga? Abogado responde

¿Es legal las "vacaciones" de Leonel Álvarez con Bucaramanga? Abogado responde

El director técnico ya no está dirigiendo al equipo leopardo, pero tampoco se ha oficializado su salida de la institución.

Director técnico Leonel Álvarez
Director técnico Leonel Álvarez
X: @ABucaramanga
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Blog Deportivo conoció que el Atlético Bucaramanga tomó la decisión de que Leonel Álvarez se tomara unos días de “vacaciones” en plena definición de la Liga BetPlay. Ante las inquietudes legales sobre esta medida, se consultó a un experto.

El abogado César Pinzón explicó en Blog Deportivo que, desde el punto de vista legal, las vacaciones están claramente reguladas, aunque el contexto del fútbol introduce matices particulares.

“El trabajador tiene derecho a vacaciones una vez cumple un año de contrato, y estas pueden ser solicitadas o incluso acordadas anticipadamente entre las partes”, señaló el jurista. En ese sentido, si Álvarez ya había cumplido ese periodo —como se indicó en la entrevista el 26 de marzo—, en principio tendría derecho a disfrutar de ese descanso.

Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga
Foto: @ABucaramanga

Sin embargo, Pinzón fue enfático en que la clave está en el acuerdo entre las partes.

“Todo debe ser voluntario y por escrito. Si no hay consentimiento del trabajador, puede generar problemas legales más adelante”, advirtió. Es decir, el técnico tendría que haber aceptado formalmente salir a vacaciones para que la medida sea legítima.

El caso también llama la atención por el momento en el que ocurre, pues en el fútbol profesional es habitual que jugadores y cuerpos técnicos tengan descansos durante recesos de mitad o final de temporada, no en pleno desarrollo de la competencia.

“En 35 años en el fútbol, es la primera vez que veo una situación así”, reconoció el abogado.

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Finalmente, el experto recordó que los contratos laborales tienen formas específicas de terminación: por cumplimiento del tiempo pactado, por mutuo acuerdo o por decisión unilateral con o sin justa causa. Cualquier intento de forzar una salida por vías indirectas —como una eventual imposición de vacaciones— podría derivar en conflictos jurídicos.

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