Nuevo caso de secuestro en Ocaña en Norte de Santander; dos hermanos son las víctimas

Momentos de angustia se vivieron en el municipio de Ocaña tras el secuestro de Nadin Ortiz, un ingeniero que fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba en su camioneta.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hecho ocurrió cuando dos sujetos simularon estar varados en una motocicleta con aparentes fallas mecánicas. Los individuos atravesaron el vehículo en la vía, obligando al conductor a detener su marcha.

Una vez el automóvil se detiene, uno de los hombres se acerca, desenfunda un arma de fuego y apunta directamente a la víctima, intimidándolo para que abra la puerta. En cuestión de segundos, otro sujeto aborda la camioneta y toma el control del volante, mientras su cómplice sube a la parte trasera.

Las autoridades presumen que en el secuestro habrían participado al menos cinco personas. Según se observa en los videos, al momento de emprender la huida, un tercer individuo se sube al vehículo desde otro punto de la vía, donde aparentemente vigilaba para evitar la presencia de la Policía.



La camioneta abandona el lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre el paradero del ingeniero. El secuestro ocurrió a escasos dos kilómetros del Batallón Santander, en una zona que combina sectores residenciales, educativos y comerciales, lo que ha generado preocupación entre la comunidad por la audacia de los delincuentes y la cercanía con instalaciones militares.

Las autoridades adelantan operativos en la región para dar con el paradero de la víctima y capturar a los responsables de este hecho que ha causado conmoción en el municipio.