Cayó docente presuntamente responsable de abuso de menor de 13 años en Santander

Un profesor de 54 años fue capturado en Bucaramanga, señalado de utilizar su posición como docente para acercarse a una menor de 13 años y llevarla a su vivienda en Aratoca, donde presuntamente ocurrieron los hechos de abuso.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría construido una relación de confianza con la adolescente aprovechando su rol en una institución educativa. Según las autoridades, utilizaba intereses en común, como el fútbol, para contactarla a través de redes sociales e invitarla a su residencia con el pretexto de ver partidos.

Ese patrón de acercamiento basado en la confianza y el contacto fuera de los entornos adecuados habría derivado en los hechos que hoy son materia de investigación judicial.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia oportuna de la familia de la menor, lo que permitió avanzar en el proceso y obtener una orden de captura por el delito de acto sexual con menor de 14 años, emitida por un juzgado de San Gil.



La detención se hizo efectiva en Bucaramanga, mientras el señalado desarrollaba sus actividades cotidianas.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del departamento de Policía Santander, destacó que este resultado hace parte de las acciones para proteger a niños, niñas y adolescentes en el departamento.

“No permitiremos que quienes tienen la misión de educar utilicen su posición para vulnerar la integridad de los menores”, señaló el oficial.

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Este caso deja una advertencia clara: cuando un adulto en posición de autoridad busca generar cercanía con un menor fuera de los espacios adecuados, se configura un riesgo que debe ser atendido a tiempo.