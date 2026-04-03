En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Familia de San Gil fue hallada con vida tras ser reportada como desaparecida en Topocoro

Familia de San Gil fue hallada con vida tras ser reportada como desaparecida en Topocoro

La falta de gasolina y señal celular los dejó varados durante la noche en el embalse. Permanecieron toda la noche en una lancha luego de quedar incomunicados en el embalse; todos están fuera de peligro.

Familia reportada como desaparecida en el embalse de Topocoro.JPG
Captura de video en redes. Familia reportada como desaparecida en el embalse de Topocoro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad