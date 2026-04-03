Familia de San Gil fue hallada con vida tras ser reportada como desaparecida en Topocoro

Momentos de preocupación se vivieron en el embalse de Topocoro, en jurisdicción de Lebrija, luego de que una familia oriunda de San Gil fuera reportada como desaparecida tras salir a pescar.

La alerta se generó inicialmente cuando la empresa que alquila lanchas en la zona observó una camioneta de la familia aparentemente abandonada cerca del embarcadero. Ante la preocupación, difundieron un video en redes sociales solicitando información sobre su paradero, lo que rápidamente llegó a familiares y a la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la familia integrada por tres adultos y dos menores había salido hacia las 6:00 de la tarde luego de alquilar una lancha en el sector de sector embalse de gusamanes topocoro. Sin embargo, durante el recorrido quedaron incomunicados, lo que encendió las alarmas.

El coronel Luis Aurelio Fonseca Tuta comandante encargado de la Policía de Santander explicó que “salieron desde las 6 de la tarde, alquilaron la lancha para pasear en familia, desde ayer no se tenía contacto y en la mañana aparecieron con vida y entregaron la lancha a la empresa que habían contratado”.



Posteriormente, y tras conocerse la situación, se activó la búsqueda, en medio de las labores, otra embarcación logró ubicar a la familia, que se encontraba varada en un punto del embalse sin gasolina y sin señal celular.

Aunque tuvieron que pasar la noche en la lancha, los cinco integrantes fueron encontrados sanos y salvos, presentando únicamente cansancio.

Tras el rescate, regresaron al punto de origen y ya emprendieron su viaje de regreso hacia San Gil