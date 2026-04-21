Renuncia secretaria de Infraestructura de Bucaramanga en medio de cuestionamientos

En medio de cuestionamientos y procesos en curso por parte de los entes de control, la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó su renuncia al cargo.

La salida de la funcionaria se da mientras la Contraloría Municipal adelanta investigaciones fiscales relacionadas con su gestión, lo que había generado diversas críticas y atención pública en las últimas semanas sobre el manejo de proyectos de infraestructura en la ciudad y el escándalo de la chatarra.

No obstante, en la carta de renuncia, Torres argumentó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, sin hacer referencia directa a los procesos fiscales que cursan en su contra. Esta explicación ha generado reacciones divididas, especialmente en sectores políticos y ciudadanos que ven en su salida un intento de desligarse de las investigaciones en curso.

Frente a la situación, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó la renuncia y anunció que el ingeniero Carlos Méndez asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, con el reto de dar continuidad a las obras y recuperar la confianza en la gestión de esta dependencia.



Este relevo se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre la ejecución de recursos públicos en Bucaramanga, donde los organismos de control han intensificado las acciones para garantizar la transparencia en la contratación y desarrollo de proyectos.

Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen mayores detalles sobre el avance de las investigaciones fiscales y las posibles responsabilidades de la exsecretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.