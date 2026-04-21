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Renuncia secretaria de Infraestructura de Bucaramanga en medio de cuestionamientos

La carta de renuncia de María del Rosario Torres argumenta que su decisión obedece a motivos personales y de salud.

FOTO MARÍA DEL ROSARIO TORRES- BUCARAMANGA.jpeg
FOTO: María del Rosario Torres- Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

En medio de cuestionamientos y procesos en curso por parte de los entes de control, la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó su renuncia al cargo.

La salida de la funcionaria se da mientras la Contraloría Municipal adelanta investigaciones fiscales relacionadas con su gestión, lo que había generado diversas críticas y atención pública en las últimas semanas sobre el manejo de proyectos de infraestructura en la ciudad y el escándalo de la chatarra.

No obstante, en la carta de renuncia, Torres argumentó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, sin hacer referencia directa a los procesos fiscales que cursan en su contra. Esta explicación ha generado reacciones divididas, especialmente en sectores políticos y ciudadanos que ven en su salida un intento de desligarse de las investigaciones en curso.

Frente a la situación, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó la renuncia y anunció que el ingeniero Carlos Méndez asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, con el reto de dar continuidad a las obras y recuperar la confianza en la gestión de esta dependencia.

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Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen mayores detalles sobre el avance de las investigaciones fiscales y las posibles responsabilidades de la exsecretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.

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