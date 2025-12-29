En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cristian Portilla cuestiona contratos durante encargos de alcaldes en Bucaramanga

Cristian Portilla cuestiona contratos durante encargos de alcaldes en Bucaramanga

En la denuncia sobresale la contratación de 20 personas, con honorarios elevados de 10 a 18 millones de pesos en el Despacho del alcalde, OATIC y Oficina de prensa.

