Cristian Portilla cuestiona contratos durante encargos de alcaldes en Bucaramanga

En rueda de prensa el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó un balance de los resultados del empalme con el gobierno saliente, en el que anunció 11 alertas que según él, son prioridad dentro de sus primeras acciones como el líder de los bumangueses.

El mandatario habló del contrato de puntos críticos de limpieza en la ciudad y afirmó que el convenio interadministrativo entre la Emab , Alcaldía y Gobernanción, carecía de sustento técnico, jurídico y presupuestal al comprometer $16.000 millones del presupuesto 2026, que no están disponibles para esa destinación.

Lo que más llamó la atención, fue la denuncia de Cristian Portilla por la contratación de prestación de servicios que se celebraron a lo largo de estos 2 meses, personal adscrito al Despacho del alcalde, OATIC y la Oficina de prensa.

“Se han destinado cerca de $366 millones en cerca de 20 contratos. Por ejemplo, un periodista muy reconocido a nivel nacional de nombre Rafael Poveda, donde su objeto contractual es prestar servicios profesionales especializados como comunicador social en el área de comunicaciones y prensa con un plazo de 24 días”, expresó Portilla.



El mandatario afirmó que estos contratos son materia de investigación sobre la idoneidad en la que se ejecutaron y confirmó la insubsistencia de 16 directivos de forma irregular, sin provisión oportuna de los cargos correspondientes, como es el caso de la Secretaría de Educación e INVISBU.

También hizo una advertencia sobre el convenio de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, PTLX, en El Carrasco donde confirmó que esta no inició a funcionar en el momento en que debía, sino hasta el 12 de diciembre. Además de eso, cuestionó el manejo de la Unidad de Bienestar Animal y de la Casa Buhó.

Se espera que en los próximos días el alcalde de Bucaramanga de a conocer qué va a suceder con las obras de infraestructura inconclusas en la ciudad.