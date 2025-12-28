En vivo
Hallan vehículo que atropelló a un ciclista en Bucaramanga; conductor sigue prófugo

Hallan vehículo que atropelló a un ciclista en Bucaramanga; conductor sigue prófugo

El automóvil implicado en el accidente del pasado 25 de diciembre ya fue localizado, pero las autoridades continúan buscando al conductor que huyó tras arrollar a John Alberto Buitrago.

Identifican vehículo involucrado en accidente de tránsito donde un ciclista fue arrollado.jpg
Identifican vehículo involucrado en accidente de tránsito
Imagen capturada de video en redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

