Hallan vehículo que atropelló a un ciclista en Bucaramanga; conductor sigue prófugo

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que el vehículo involucrado en el accidente de tránsito donde fue arrollado el ciclista John Alberto Buitrago, ocurrido el pasado jueves 25 de diciembre, ya fue localizado. Sin embargo, el conductor del automóvil aún no se ha presentado ante las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Buitrago, un ciclista aficionado, se desplazaba por la vía que conecta el puente El Bueno con La Salle, metros antes de los semáforos del sector San Luis. De manera repentina, un Chevrolet Spark Go, color gris y placas CCN-073, lo embistió violentamente, dejándolo gravemente herido sobre la calzada.

Testigos auxiliaron al ciclista y alertaron a los organismos de emergencia, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen fractura de mandíbula y fractura en uno de sus brazos, Buitrago fue intervenido quirúrgicamente.

“Las autoridades de Policía, la Fiscalía y Tránsito ya encontraron el vehículo involucrado, a través de un análisis exhaustivo se determinó su punto de movilidad, pero aún se busca al conductor, a quién le hago un llamado directo preséntese ante las autoridades. En Bucaramanga no hay tolerancia con la irresponsabilidad”, señaló el alcalde Portilla.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió la investigación para establecer responsabilidades del conductor. Los familiares de la víctima, con apoyo de los videos difundidos en redes sociales, pudieron identificar al propietario del vehículo, lo que ha facilitado el trabajo de las autoridades.

La comunidad exige justicia y hace un llamado a los conductores a respetar a los ciclistas y las normas de tránsito, especialmente en fechas de alta movilidad.