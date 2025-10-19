Ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá: esto se sabe

Un trágico accidente se registró en la tarde de este domingo 19 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá, luego de que un tren arrollara a un ciclista en el cruce de la calle 152 con carrera 9, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años, presuntamente trabajador de una plataforma de domicilios, pues en el lugar fue hallada una maleta junto a la bicicleta.

Según la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió hacia las 5:10 de la tarde, cuando el tren se desplazaba en sentido norte–sur y el ciclista intentaba cruzar la vía férrea en dirección occidente–oriente.

Según lo revelado por Noticias Caracol, testigos afirmaron que el hombre llevaba audífonos puestos, lo que habría impedido que escuchara el tren. Sin embargo, esta versión aún está siendo verificada por las autoridades. La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.



La Secretaría de Movilidad informó que se realizó el cierre temporal de la carrera 9 con calle 152 en sentido norte–sur, mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban la inspección técnica del cuerpo. Se habilitaron rutas alternas por la calle 170 hacia el oriente y la carrera 7 hacia el sur, ante la fuerte congestión que se registró en la zona.

[05:10 p.m.] #MovilidadAhora | Por siniestro vial con fatalidad se realiza cierre vial en la carrera 9 con calle 152, en sentido Norte - Sur.



🟠Rutas alternas: Calle 170 al Oriente y Carrera 7 al Sur.



Grupo de criminalística realiza labores de investigación en el punto. https://t.co/eibNLUucXl pic.twitter.com/gOEp9qRtxa — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 19, 2025

Un video grabado por testigos mostró el momento posterior al siniestro, donde se ve la bicicleta tirada en el suelo y las autoridades en el lugar. Mientras tanto, el caso es materia de investigación para determinar las causas exactas.