En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Arremetida de Trump a Petro
Consejos de Juventud
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá: esto se sabe

Ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá: esto se sabe

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años, presuntamente trabajador de una plataforma de domicilios en Bogotá.

Ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá: esto se sabe
Ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá: esto se sabe
Foto: Noticias Caracol / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

Un trágico accidente se registró en la tarde de este domingo 19 de octubre de 2025 en el norte de Bogotá, luego de que un tren arrollara a un ciclista en el cruce de la calle 152 con carrera 9, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima sería un hombre de aproximadamente 45 años, presuntamente trabajador de una plataforma de domicilios, pues en el lugar fue hallada una maleta junto a la bicicleta.

Según la Secretaría de Movilidad, el siniestro ocurrió hacia las 5:10 de la tarde, cuando el tren se desplazaba en sentido norte–sur y el ciclista intentaba cruzar la vía férrea en dirección occidente–oriente.

Según lo revelado por Noticias Caracol, testigos afirmaron que el hombre llevaba audífonos puestos, lo que habría impedido que escuchara el tren. Sin embargo, esta versión aún está siendo verificada por las autoridades. La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

La Secretaría de Movilidad informó que se realizó el cierre temporal de la carrera 9 con calle 152 en sentido norte–sur, mientras las autoridades atendían la emergencia y adelantaban la inspección técnica del cuerpo. Se habilitaron rutas alternas por la calle 170 hacia el oriente y la carrera 7 hacia el sur, ante la fuerte congestión que se registró en la zona.

Un video grabado por testigos mostró el momento posterior al siniestro, donde se ve la bicicleta tirada en el suelo y las autoridades en el lugar. Mientras tanto, el caso es materia de investigación para determinar las causas exactas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidente de tránsito

Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad