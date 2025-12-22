Conductor disparó contra grupo de ciclistas sin razón alguna: todo quedó en video

Gracias a una cámara de seguridad quedó captado un momento aterrador que vivió un grupo de ciclistas de SC Padovani, cuando un carro disparó en contra de ellos sin razón alguna mientras se movilizaban en Val d’Adgide, Trentino-Alto Adigio en el norte de Italia, mientras realizaban su entrentamiento.

El video lo dio a conocer el propio equipo, a través de su cuenta de Instagram, en donde muestran el momento exacto en que el vehículo reduce su velocidad y ataca sin medir palabras a este grupo de ciclistas que, por fortuna, terminó en un incidente sin heridos.

De acuerdo con el presidente, afortunadamente este hecho no pasó a mayores ni tuvieron que lamentar una situación compleja, pero han puesto a disposición de las autoridades todo lo que saben con el objetivo de que se tome justica y se conozca la razón por la cual se efectuó este ataque sin motivo.

“Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Sin embargo, es imprescindible promover una cultura de respeto para quienes entrenan y compiten en las vías públicas”, dijo, según dio a conocer El Comercio.



Lo curioso y lo que ha llamado la atención de las autoridades es que no es la primera vez que los atacan en carretera, pues sucedió algo parecido en septiembre cuando uno de los corredores fue atropellado durante un entrenamiento y han encendido alarmas de cuáles serían los motivos detrás de estos ataques.

Este ha sido uno de los clubes más emblemáticos de Italia desde su fundación en 1909 en donde han creado una importante sociedad en torno al ciclismo, siendo referente y formador de diversos atletas con el paso de las décadas.

Por ahora, las autoridades se mantienen al frente del caso para conocer más detalles detrás de esta situación y el porqué de estos reciente hechos en contra de sus deportistas.