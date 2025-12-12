Pueblito italiano ayuda con alquiler a quienes se muden en 2026 y da 20.000 euros para comprar casa

El pueblito de Radicondoli, ubicado en la Toscana, Italia, y rodeado de colinas y olivares, enfrenta desde hace décadas un descenso progresivo en su número de habitantes.

Este municipio medieval cercano a Siena conserva su arquitectura histórica, pero no la población que tuvo en el pasado. Hoy, menos de mil personas viven allí y cerca de un centenar de viviendas permanecen sin ocupar.



¿Cómo planea salvarse Radicondoli?

Para enfrentar esta reducción, la administración local creó en 2023 un programa que entrega hasta 20.000 euros a quienes compren una de las casas vacías y se establezcan en el pueblo, según CNN Travel. El plan también añadió una ayuda adicional de 6.000 euros para cubrir gastos básicos como transporte o calefacción.

Radicondoli, Italia Foto: Google SV

En 2024, el municipio decidió ampliar el alcance de la iniciativ, pues ya no solo se beneficiará a quienes deseen comprar, sino también a quienes busquen arrendar, con un apoyo que cubrirá la mitad del costo del alquiler durante los dos primeros años. Este beneficio estará disponible hasta principios de 2026.

El alcalde, Francesco Guarguaglini, citado por CNN Travel, señaló que el esquema “está siendo reforzado” y que se destinaron más de 400.000 euros este año para respaldar compras, arriendos y otras medidas sociales, como subsidios para estudiantes, usuarios de transporte público y personas inscritas en programas de energía verde.



Condiciones, precios y tipo de viviendas disponibles

Las propiedades que participan en el programa son variadas. Hay apartamentos en el centro histórico, generalmente de una o dos habitaciones, y también casas rurales más amplias en las zonas periféricas, algunas rodeadas de viñedos y olivares. Muchas conservan elementos tradicionales como muros en piedra o vigas de madera expuesta.



Los precios reportados empiezan cerca de los 50.000 euros para las viviendas más pequeñas y pueden superar los 100.000 euros en el caso de las casas más grandes. La mayoría se encuentra en buen estado, aunque algunas requieren reparaciones estimadas en unos 10.000 euros. Para más información visite la página: https://wivoaradicondoli.it/.

Radicondoli, Italia Foto: Google SV

El programa exige residencia mínima obligatoria. Quienes compren deberán permanecer al menos diez años en Radicondoli, mientras que los nuevos arrendatarios deberán vivir allí durante cuatro años. Para estos últimos, un alquiler promedio de 400 euros mensuales podría reducirse a unos 200 euros con el subsidio.

El alcalde explicó a CNN Travel que el plan no se parece a las iniciativas italianas donde se ofrecen casas por un euro. Señaló que en Radicondoli las viviendas mantienen su valor y que el objetivo es atraer nuevos residentes combinando incentivos económicos con la vida comunitaria, las actividades culturales y la ubicación estratégica dentro de la Toscana.

La despoblación del municipio comenzó en los años cincuenta, cuando los jóvenes migraron a ciudades más grandes. CNN Travel recoge que la dinámica continúa: cada año mueren alrededor de 15 residentes y solo nacen cerca de tres bebés.

Desde que comenzó el proyecto en 2023, Radicondoli ha registrado 23 compras de vivienda financiadas con el programa y la llegada de unas 60 personas nuevas, la mayoría italianas y algunas procedentes de Bélgica. El alcalde afirmó que la meta es recuperar al menos los 1.000 habitantes en los próximos años.