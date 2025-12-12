Así es la estatua de Messi que se convirtió en la más grande del mundo: supera los 20 metros

El futbolista argentino Lionel Messi será homenajeado con una estatua de 21 metros de altura que se realizó en la India. El monumento, construido en la ciudad de Calcuta (Kolkata) se describe como la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista.

Lionel Messi. Foto: AFA.

La escultura de hierro representa a Messi levantando la Copa del Mundo de la FIFA 2022, y fue erigida por el Sree Bhumi Sporting Club en el barrio de Lake Town tras aproximadamente 40 días de trabajo intensivo.

La fecha oficial de inauguración está establecida para este sábado, 13 de diciembre, marcando el inicio de la gira especial de Messi en India denominada “GOAT Tour” — sigla en inglés de Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).



Así luce la estatua de Messi en la India

La estatua se presenta como un tributo a la enorme base de seguidores que el argentino tiene en Bengala Occidental, una región con una fuerte tradición futbolística.

El homenaje se realiza justo antes de que el capitán del seleccionado argentino inicie un recorrido de tres días por varias ciudades indias, con paradas en lugares como Hyderabad, Bombay (Mumbai) y Nueva Delhi, donde participará en eventos promocionales, encuentros con aficionados y actividades culturales.



LA ESTATUA DE MESSI DE MÁS DE 21 METROS DE ALTURA 😯



En Calcuta, India construyeron este impactante homenaje. 🇮🇳 pic.twitter.com/nnHil4cdJW — Diario Olé (@DiarioOle) December 12, 2025

La estatua ha generado enorme expectativa entre los fanáticos locales y medios internacionales, resaltando el impacto global de Messi como figura del fútbol moderno. Los promotores del proyecto señalan que no existe otra escultura de dimensiones comparables dedicada al astro argentino, lo que lo convierte en un punto de atracción turística y mediática en India durante estas fechas.



Messi inaugura su estatua en la India

Messi ganó esta semana su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la Major League Soccer tras impulsar al Inter Miami al título de la MLS y liderar la lista de goleadores.

Estatua de Messi en la India Foto: AFP

El exatacante del Barcelona y del Paris Saint-Germain encabezará a la selección argentina en su defensa del título mundial el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Según lo confirmado por medios internacionales, por motivos de seguridad, Messi no estará presente físicamente en el acto de inauguración, aunque participará de manera remota durante la ceremonia.