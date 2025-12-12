En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así es la estatua de Messi que se convirtió en la más grande del mundo: supera los 20 metros

Así es la estatua de Messi que se convirtió en la más grande del mundo: supera los 20 metros

La estatua se presenta como un homenaje a la enorme base de seguidores que Messi tiene en la India, y el propio futbolista participará en su inauguración como parte del inicio de su gira por el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad