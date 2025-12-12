Venta de celulares robados en San Victorino: así puede saber si el equipo que compra está reportado

Uno de los lugares más reconocidos para hacer compras económicas en Bogotá es el sector de San Victorino, pues desde hace muchos años los ciudadanos suelen hacer sus compras allí por las ventajas que ofrece.

Durante el año, los almacenes del sector reciben a miles de personas interesadas en comprar o comercializar debido a los precios bajos, la variedad de productos (ropa, tecnología, juguetes, útiles) y por los madrugones que llevan a cabo en diferentes temporadas como la de fin de año.

No obstante, en el centro de comercio popular las autoridades encontraron una gran cantidad de celulares robados que estaban siendo comercializados al público.



Así comercializaban celulares robados en San Victorino

En un operativo, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá descubrieron más de 40 celulares que tenían una denuncia por robo y estaban siendo comercializados.

Al parecer, los equipos tenían alteraciones en el sistema informático, el hallazgo ocurrió en varios locales del sector. Además, los reportes de las autoridades indicaron que algunos de los dispositivos fueron reportados por los operadores junto con el código IMEI.



Uniformados verificando celulares. Foto: Secretaria de Seguridad.

El operativo se llevó a cabo en vista de las constantes denuncias de ciudadanos y víctimas de hurto que reportaron la ubicación de sus celulares en el reconocido sitio de la capital del país.

De igual forma, en otro sector de San Victorino los uniformados hicieron una labor de inspección en siete locales comerciales y de ahí encontraron 10 celulares con irregularidades.

Publicidad

El caso que más se registró en los comercios fue el de dispositivos manipulados, es decir, les intentaron cambiar el número IMEI o estaba borrado en la parte exterior.



¿Cómo saber si el celular que está comprando es robado o está reportado?

Aquellos que quieran saber si el equipo que están comprando en el sector está reportado o tiene denuncias por robo, pueden consultar la información por medio de una plataforma que también es usada por los agentes de Policía.

Asimismo, a los que les robaron sus celulares e hicieron la denuncia pertinente y quieren verificar si en verdad quedó registrada también pueden hacer uso de la interfaz.

La primera revisión que hacen los uniformados es por medio del Sistema de Registro de Terminal Móvil (SRTM), una página que también le permite a los ciudadanos saber si un equipo se encuentra reportado en la base de datos negativa habilitada en Colombia.

Publicidad

Al ingresar a la plataforma solo hay que agregar el IMEI a consultar y dar clic en buscar, el sistema arrojará la información pertinente.

El segundo rastreo se lleva a cabo en un sistema interno en el que aparecen los registros de los equipos que tienen denuncias ante la Fiscalía, así es como las autoridades logran saber si se trata de un equipo robado, alterado o reportado.