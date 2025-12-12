Otro caso de bebé de 11 meses abandonado en un carro: sus padres estaban bebiendo

El caso se registró cerca al chorro de Quevedo, en la localidad de la candelaria, en el centro de la capital, cuando la policía recibió una alerta por parte de vecinos del sector, señalando que había una bebé de 11 meses llorando dentro de un carro particular de color blanco.

La policía al llegar al sitio, confirmó la versión de los denunciantes y procedieron a llamar a los bomberos para sacar al bebé del carro. Autoridades sacaron ala bebé por una ventana que rompieron.

Sin embargo, minutos después, los padres de familia llegaron al sitio. Revisaron su identidad, pero la policía confirmó que tras las pruebas de alcoholemia, se observó que había rastros de consumo de licor.

“Es así que una vez se hacen labores de vecindario y se establece que no hay alguna persona responsable, se coordina con los bomberos de Bogotá para que acudan al lugar y procedan a abrir el vehículo. Una vez abierto el vehículo, procedemos al rescate de dicho menor para trasladarlo al centro especializado REDIR para que se le sean restablecidos sus derechos”, concluyó el teniente Coronel Norberto Caro, el jefe de la seccional de protección y servicios especiales.



Y es que en video quedó el momento en que uno de los bomberos sacan a la bebé, arropada con una cobija rosada e inmediatamente subida a una patrulla donde fue llevada a un centro especializado para una revisión médica y así mismo determinar alguna sanción o acción conjunta hacia los padres de familia que dejaron a la bebé abandonada.

Así mismo, las autoridades confirmaron que los padres de familia de la menor no fueron capturados.