En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Otro caso de bebé de 11 meses abandonado en un carro: sus padres estaban bebiendo

Otro caso de bebé de 11 meses abandonado en un carro: sus padres estaban bebiendo

Los hechos ocurrieron en el centro de Bogotá y la policía confirmó que las excusa de los padres de familia fue que la menor estaba dormida. La bebé fue dejada en un centro especializado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad