Alerta gerente de TransMilenio: “Manifestaciones con bloqueos en la ciudad se duplicaron en 2025”

Durante el 2025, TransMilenio tuvo una disminución de viajes del 2% en comparación con 2024 debido a la reducción de la capacidad del sistema. “Hoy en Transmilenio tenemos retos constantes, que de hecho en este momento estamos viviendo uno de los más importantes y es un bloqueo en la calle 26. Las manifestaciones con bloqueos en la ciudad se duplicaron lamentablemente en 2025. Adicionalmente tenemos en este momento nueve estaciones troncales cerradas”, afirmó María Fernanda Ortiz, Gerente General de transmilenio.

Sin embargo, aeguraron que están logrando mantener las validaciones en el sistema, “es decir, los usuarios están pudiendo llegar a sus destinos”. Además, para 2026 el sistema aseguró la llegada de 705 nuevos buses eléctricos.

Por otro lado, según la secretaria de movilidad, en el 2025, las muertes tuvieron una reducción del 22%, en la zonas más críticas de siniestros, lugares que ocupan el 25% de los accidentes.

“Aquí también una reducción del más de 40%, 47% si no estoy mal, en el número de lesionados y el cumplimiento del límite de velocidad en más del 90% de los vehículos. Esta medida fue diseñada pensando en cómo generar cambios en la infraestructura que incidieran en el exceso de velocidad, principalmente de los motociclistas”, explicó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá.



Durante el año también incorporaron 141 agentes nuevos, y ampliaron la capacidad de monitoreo, que pasó de 330 a 9.292 cámaras en toda la ciudad.

Los avances en el Metro son significativos, las cifras entregadas dan cuenta que al 30 de noviembre, las obras están en un 68.64%, lo que significa un avance del 39.66% en esta administración.

En infraestructura vial, el IDU reportó 40 entregas. “Obras como La Rincón, La Boyacá, Canal Córdoba y La Sirena, proyectos completamente terminados”, afirmó el director del IDU de Bogotá, Orlando Molano.

Por su parte, la UMV intervino más de 383 mil metros cuadrados de malla vial, una intervención que dejó sin huecos 3.083 cuadras en distintos puntos de la ciudad. “Las localidades más beneficiadas este año han sido Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme”, señaló Monica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá.