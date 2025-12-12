Golden Visa en EE. UU.: los colombianos que pueden aplicar a la residencia permanente

La llamada Golden Visa presentada recientemente por el gobierno estadounidense ha despertado un enorme interés entre colombianos que buscan acceder a la residencia permanente por la vía de la inversión.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el abogado migratorio Haim Vásquez explicó en detalle cómo funciona este nuevo programa, cuáles son sus costos reales y quiénes pueden aplicar.



¿En qué consiste la Golden Visa?

Aunque muchos creen que basta con invertir un millón de dólares, Vásquez aclara que el proceso tiene dos etapas. “La inversión del millón de dólares sería la segunda parte del proceso. La primera parte sería el costo de la aplicación, que serían los 15.000 dólares”, indicó.

Antes de que el solicitante pueda depositar el millón que le garantiza la residencia, el gobierno estadounidense debe determinar que cumple con todos los criterios de elegibilidad: no tener antecedentes criminales, no incurrir en causales de inadmisibilidad y demostrar que el capital proviene de una fuente lícita.

“Si el gobierno determina que no eres elegible, el costo de aplicación no es reembolsable”, enfatizó el abogado, dejando claro que esta inversión inicial es un riesgo que corre el solicitante.



Tipos de inversión y montos disponibles

Vásquez detalló que existen distintas categorías dentro de esta visa, con montos diferenciados:



Inversión individual: 1 millón de dólares.

1 millón de dólares. Inversión ligada a una compañía: 2 millones de dólares.

2 millones de dólares. Categoría Platinum (aún no disponible): 5 millones de dólares para quienes quieran permanecer menos de 270 días al año en EE. UU. sin obligaciones fiscales.

Además, el rastreo del origen del capital será exhaustivo. “Este análisis ya existe. Estados Unidos trabaja a la par con entidades de otros países para verificar la procedencia del dinero”, señaló el abogado.



¿Habrá cupos para solicitantes colombianos?

Uno de los puntos más inciertos es el número de visas disponibles. “No se sabe exactamente la inversión del dinero ni el cupo de aplicaciones”, afirmó Vásquez. Aunque el presidente puede crear un proceso, debe conectarlo con las categorías de visas aprobadas por el Congreso, lo que deja aún varias dudas abiertas.

En cuanto a los países elegibles, el abogado precisó que algunas naciones están excluidas. “Haití, Cuba y Venezuela no serían elegibles en este momento”, indicó.

Más allá de la Golden Visa, Vásquez reconoció un aumento en la preocupación de viajeros y migrantes. “Planear un viaje a Estados Unidos no es simplemente comprar un boleto. Muchísimas personas están sintiendo el miedo de que en el aeropuerto les puedan negar la entrada”, advirtió.

El especialista también se refirió a la situación del TPS venezolano, que hoy prácticamente ha desaparecido, dejando a miles de personas sin protección migratoria.

La Golden Visa representa una oportunidad para colombianos con alto poder adquisitivo, pero aún rodeada de interrogantes. Con costos elevados, verificación estricta del capital y reglas incompletas, los expertos recomiendan avanzar con cautela.

Como concluyó Vásquez, “hay muchos vacíos en la norma y la gente debe estar muy atenta si tiene el dinero y desea aplicar”.