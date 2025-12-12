En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Golden Visa en EE. UU.: los colombianos que pueden aplicar a la residencia permanente

Golden Visa en EE. UU.: los colombianos que pueden aplicar a la residencia permanente

La nueva Golden Visa en EE. UU. permite a interesados obtener residencia mediante inversión, pero persisten dudas sobre cupos, requisitos y verificación del capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad