Colombia detectará tsunamis en tiempo real en el Pacífico con boya adquirida por la UNGRD

Colombia detectará tsunamis en tiempo real en el Pacífico con boya adquirida por la UNGRD

La UNGRD invertirá más de $7.700 millones en la boya DART-4G, un sistema de última generación que permitirá confirmar en segundos si un sismo genera un tsunami y fortalecerá la protección de las comunidades del litoral Pacífico.

