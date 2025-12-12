Colombia detectará tsunamis en tiempo real en el Pacífico con boya adquirida por la UNGRD

Colombia dará un salto histórico en la gestión del riesgo con la instalación de su primera boya de alerta temprana para tsunamis, un sistema DART-4G adquirido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La inversión, superior a $7.700 millones, permitirá detectar en tiempo real la generación de tsunamis en el Pacífico colombiano, una de las zonas más vulnerables del país.

Esta tecnología opera mediante sensores de presión ubicados en el fondo del océano, capaces de identificar cambios asociados a un tsunami incluso cuando todavía no son visibles en la superficie. La información captada permite estimar con precisión la altura de las olas y su tiempo de llegada a la costa, lo que mejora de manera significativa la capacidad de respuesta, evacuación y activación de alertas en municipios como Tumaco y en todo el litoral Pacífico.

Foto: UNGRD

“Recordar lo ocurrido en 1979 nos exige actuar con responsabilidad. Esta boya permitirá saber, en tiempo real, si un sismo genera un tsunami y activar alertas con mayor precisión y oportunidad. Es un paso histórico para proteger la vida en nuestro Pacífico”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.



La nueva boya se integrará al Centro Nacional de Alerta por Tsunami (CNAT) de DIMAR, al Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami y a los Centros de Alerta del Pacífico, garantizando un monitoreo continuo y coordinado de los fenómenos oceánicos. Además, la UNGRD fortalecerá el trabajo con autoridades locales y comunidades para mejorar rutas de evacuación, señalización y simulacros, promoviendo una cultura de prevención en la región.

Con esta adquisición, Colombia adopta tecnología utilizada por los países más avanzados del Pacífico y avanza hacia un sistema más robusto y moderno para anticipar riesgos y proteger a miles de familias que habitan el litoral.