Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores siguen cada sorteo con la ilusión de acertar la combinación ganadora.

Para muchos, este chance es más que una apuesta: representa una tradición diaria llena de emoción, expectativa y esperanza.

Número ganador de Paisita Día hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el 9737 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9737

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 737

La quinta: 1

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario fijo que ha fortalecido la confianza de sus seguidores. Los resultados se revelan de manera puntual:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día, especialmente para quienes integran el chance en su rutina cotidiana.

Modalidades de juego

Parte del éxito del Paisita Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes comienzan a apostar. Cada opción ofrece una dinámica diferente y múltiples posibilidades de obtener un premio:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras salgan en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el juego se mantiene accesible, dinámico y atractivo para distintos tipos de apostadores.



Valor de las apuestas

Una de las características más llamativas del Paisita Día es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos sin perder la emoción de ganar.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es ágil y seguro. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio expresado en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y accesibilidad, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.