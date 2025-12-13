En vivo
Judicializan a 5 personas por presunta extracción ilegal de oro con apoyo de grupos armados

Judicializan a 5 personas por presunta extracción ilegal de oro con apoyo de grupos armados

Bienes avaluados en más de 373.000 millones de pesos fueron objeto de medidas de extinción de dominio tras la desarticulación de una red de minería ilegal que operaba en el nordeste y bajo Cauca antioqueño.

