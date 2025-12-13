Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se consolida como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, gracias a su formato diferencial que une el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.

Esta propuesta ha captado la atención de miles de apostadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo destaca por su mecánica sencilla y flexible, lo que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado notablemente la participación a nivel nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, garantizando seguridad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa destacándose como una alternativa atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. Su mezcla de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean una experiencia única al momento de apostar.