Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia, gracias a su propuesta única que combina el chance tradicional con los signos zodiacales.

Esta mezcla entre intuición, astrología y suerte ha logrado conquistar a miles de jugadores que cada tarde buscan acertar la combinación ganadora. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el en miinutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae a miles de jugadores por su dinámica sencilla y flexible. Para participar, el apostador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por “Todos los signos”, modalidad que combina un mismo número con los doce signos a la vez. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario que impulsó aún más la participación en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y adaptable a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las transacciones se realizan exclusivamente en puntos autorizados para garantizar seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso de cobro depende del valor del premio, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol sigue destacándose como un juego dinámico, confiable y diferente, ideal para quienes disfrutan de una experiencia que mezcla tradición, azar y astrología. Su popularidad continúa creciendo entre los apostadores que buscan algo más que un sorteo tradicional.