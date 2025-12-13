En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ejecutan a mujer por quitarle la vida a su hijastra de 4 años: esto se sabe

Ejecutan a mujer por quitarle la vida a su hijastra de 4 años: esto se sabe

La ejecución se llevó a cabo en la madrugada de este sábado. La mujer le causó heridas graves a la menor que resultaron en su muerte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad