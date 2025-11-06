En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven de 18 años le quitó la vida a su amigo tras discusión con su amigo en la calle

Joven de 18 años le quitó la vida a su amigo tras discusión con su amigo en la calle

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar robándole la bicicleta al adolescente que los acompañaba.

Joven de 18 años le quitó la vida a su amigo tras discusión con su amigo en la calle
Joven de 18 años le quitó la vida a su amigo tras discusión con su amigo en la calle
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad