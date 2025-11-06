Joven de 18 años le quitó la vida a su amigo tras discusión con su amigo en la calle

Un violento crimen ha sacudido a los vecinos de Villa Tesei, en Hurlingham (Buenos Aires), luego de que un joven de 18 años, identificado como Sebastián Demichelis, asesinara a su amigo Diego Consencao, de 32 años, tras una discusión ocurrida a plena luz del día.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles 29 de octubre, en la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons, cuando tres jóvenes que se conocían del barrio mantenían una conversación en la vía pública. Según la reconstrucción de los hechos y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la charla entre Demichelis, Consencao y un menor de 17 años identificado como Ezequiel Morán, derivó en una acalorada discusión.

En medio del altercado, Demichelis extrajo una pistola calibre .40 de su morral y disparó dos veces contra Consencao. La víctima intentó correr algunos metros, pero cayó al suelo gravemente herido, con su bicicleta encima.

Vecinos del sector salieron alarmados al escuchar los disparos. “Escuché los tiros y cuando salí vi a Diego, que se estaba desangrando. Pedimos justicia, la ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar. Un desastre”, relató una residente al medio TN.



Tras el ataque, el agresor huyó del lugar robándole la bicicleta al adolescente que los acompañaba. Minutos después, un hombre mayor, padre de la víctima, recuperó la bicicleta que había quedado tirada junto al cuerpo de su hijo.

Consencao fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde alcanzó a ser operado, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

La Policía halló en la escena tres vainas servidas y un proyectil sobre el asfalto. Demichelis, quien ya contaba con antecedentes por robo calificado, permaneció prófugo durante 48 horas, hasta que fue detenido el viernes 31 de octubre por la noche. Por su parte, el menor de edad fue aprehendido el mismo día del crimen.

