Revelan nuevos detalles del crimen de B-King y Regio Clown: esto le pagaron al asesino

El caso de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown sigue revelando detalles estremecedores. Lo que en un principio parecía una desaparición misteriosa en Ciudad de México terminó siendo el trágico resultado de una ejecución vinculada al crimen organizado y al narcotráfico.

Ambos artistas, conocidos en la escena urbana, fueron hallados desmembrados el pasado 22 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, luego de varios días de búsqueda.

De acuerdo con la Fiscalía mexicana, el asesinato fue planeado y pagado. Las autoridades señalaron que detrás del doble homicidio estaría “El Pantera”, presunto integrante del grupo criminal Unión Tepito, quien habría ofrecido alrededor de 200.000 pesos mexicanos —unos 40 millones de pesos colombianos— para que los dos músicos fueran eliminados.

La orden habría sido ejecutada por Cristopher N., alias 'El Comandante', detenido el pasado 30 de octubre y señalado como autor intelectual del crimen.



¿Por qué mataron a B-King y DJ Regio Clown?

Según el diario El Universal de México, el motivo del asesinato sería una presunta traición. 'El Pantera' habría descubierto que Regio Clown vendía drogas en fiestas privadas “sin censura” sin su autorización, además de haber revelado su identidad a terceros. Esto habría motivado la orden de asesinato, ejecutada con la participación de otros implicados, entre ellos El Apá y Mariano N., quienes habrían tendido una trampa a los artistas.



Las investigaciones revelan que los músicos fueron citados el 16 de septiembre en la colonia Renovación, en Iztapalapa, bajo el pretexto de una reunión de trabajo. Las cámaras de seguridad registraron el vehículo en el que fueron trasladados, una camioneta Ford Expedition roja, que luego habría sido usada para mover sus restos hasta Cocotitlán.

Medios mexicanos también difundieron un video en el que Regio Clown expresaba su preocupación por la situación. En el mensaje, enviado a su pareja antes de desaparecer, dijo: “Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, palabras que terminaron siendo prácticamente las últimas dirigidas a sus seres queridos.

Captura de ‘El Comandante’ y avances en el caso

La Fiscalía del Estado de México confirmó que ya son 17 los capturados vinculados con el doble homicidio, entre ellos 10 extranjeros —colombianos, venezolanos, cubanos y españoles— acusados de narcotráfico, secuestro y extorsión.

El comunicado oficial señala que El Comandante “tuvo control sobre los aspectos esenciales de la ejecución, coordinando la manipulación de la confianza de las víctimas”. Fue él quien engañó a los artistas con la promesa de iniciar un negocio musical y los entregó al grupo criminal.

Las autoridades también confirmaron que el crimen estaría relacionado con una red de distribución de drogas sintéticas, principalmente 'tusi'y 'Coco Channel', sustancias de alto valor en el mercado negro.