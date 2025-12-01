Paso a paso para pedir la visa B1/B2 en Panamá: fechas, costos y advertencias clave

Publicidad
Desde este 1 de diciembre de 2025, los ciudadanos colombianos pueden presentar su entrevista para la visa de visitante B1/B2 en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá. La habilitación de esta sede opera como sección consular de apoyo ante el aumento de solicitudes previsto por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
La programación de citas podía hacerse desde el 6 de noviembre, pero solo aplica para colombianos con pasaporte nacional vigente y que tramiten exclusivamente visa tipo B1/B2. La medida busca descongestionar la demanda en Colombia durante la antesala del Mundial.
Las autoridades insisten en que los documentos no pueden enviarse por correo a Colombia ni a ningún otro país. Por eso recomiendan planear con tiempo: entre la entrevista y la entrega del pasaporte podría pasar más de una semana.
Tenga en cuenta que, si es ciudadano o residente en Colombia y desea renovar su visa bajo el proceso de Exención de Entrevista (sin necesidad de entrevista), el mejor lugar para hacerlo es su país de residencia, donde el trámite suele ser más rápido y directo.