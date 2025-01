Incertidumbre entre quienes tenían citas para visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Colombianos con citas programadas para tramitar visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá enfrentan una creciente incertidumbre tras recibir notificaciones de cancelación de sus citas.

El mensaje oficial, emitido por el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) de Bogotá, informaba: "Las citas en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) Bogotá ASC y en la sección consular Bogotá para el/los siguiente(s) solicitante(s) ha(n) sido cancelado(s)".

La suspensión de la atención consular está vinculada a tensiones diplomáticas entreEstados Unidos y Colombia, luego de que el Gobierno colombiano rechazara vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde EE. UU., a pesar de que estos habían sido autorizados previamente por el presidente Gustavo Petro.

Desinformación y angustia a las afueras de la embajada

Desde las primeras horas del día, decenas de personas se congregaron frente a la embajada, muchas de ellas con la esperanza de obtener claridad sobre sus trámites. Tal es el caso de Faride Gómez, quien junto a su familia llevaba más de dos años esperando esta cita.

“Muy triste, porque teníamos la ilusión de presentarnos hoy. Queremos viajar a Orlando, es un sueño familiar, pero ahora estamos a la deriva”, señaló Gómez en entrevista.

El panorama se agrava debido a las dificultades para reprogramar las citas. Los solicitantes reportan problemas técnicos en la página oficial, la cual no permite acceder a nuevas fechas. La hija de Faride explicó: “El enlace que enviaron no funciona, y cuando intentamos desde el navegador, aparece que no hay disponibilidad. Nuestro temor es que nos reprogramen para una fecha muy lejana”.

Además, el costo emocional y económico es significativo. Faride detalló que su familia invirtió cerca de 4 millones de pesos en el proceso, incluyendo pagos de trámites, fotos y huellas.

“Hace solo unos días hicimos las últimas gestiones, y ahora nos cancelan. Es frustrante porque incluso mi abuelita, que también iba a viajar, falleció recientemente con esa ilusión”, expresó.

¿Un conflicto político detrás de las cancelaciones?

El trasfondo del problema parece tener raíces políticas. Según fuentes oficiales, la decisión de suspender las citas estaría relacionada con la negativa de Colombia a recibir vuelos de repatriación de ciudadanos deportados. Este desacuerdo entre ambos gobiernos ha generado tensiones que impactan directamente a los ciudadanos.

En redes sociales, como X (anteriormente Twitter), los afectados han buscado respuestas, pero las autoridades estadounidenses no han emitido declaraciones claras sobre la reprogramación de las citas. Por su parte, los consulados colombianos instan al diálogo para solucionar el impasse y evitar que se prolongue la crisis consular.

Llamados a una solución inmediata

Los solicitantes piden que ambas partes resuelvan el conflicto con rapidez para evitar mayores perjuicios.

“El llamado que hacemos al gobierno es que tenga consideración con las personas que hemos seguido todo el proceso con esfuerzo y dedicación”, afirmó Faride Gómez.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes soñaban con viajar a Estados Unidos. Las largas esperas, la desinformación y la falta de claridad son una carga pesada.

Hasta cuándo estarán suspendidas las citas de la visa estadounidense

De acuerdo con el comunicado oficial de la Casa Blanca, las restricciones de visas, junto con inspecciones reforzadas a ciudadanos y mercancías colombianas, permanecerán vigentes hasta que el primer grupo de deportados colombianos sea devuelto exitosamente al país.

Esto implica que quienes tenían citas programadas deberán esperar un pronunciamiento oficial adicional por parte de la embajada estadounidense en Bogotá para conocer cómo proceder con las solicitudes afectadas.