Niegan pruebas que pidió Cielo Rusinque en trámite de demanda que pide tumbarla de la SIC
Primicia

Niegan pruebas que pidió Cielo Rusinque en trámite de demanda que pide tumbarla de la SIC

El Consejo de Estado negó varias solicitudes de pruebas dentro del proceso de nulidad electoral que busca determinar si Cielo Rusinque cumplía los requisitos académicos para ser designada superintendente de Industria y Comercio.

