En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Estamos frente a un fraude de resolución judicial”: Acemi reacciona a desacato contra MinSalud

“Estamos frente a un fraude de resolución judicial”: Acemi reacciona a desacato contra MinSalud

La presidenta de Acemi respaldó la decisión de la Corte Constitucional y advirtió que el incumplimiento en el ajuste de la UPC agrava la crisis del sistema de salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad